الأحد 03 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

تحت رعاية السيسي.. مصر تستضيف معرض أيديكس 2023 للصناعات الدفاعية.. مشاركة 400 شركة عالمية من 46 دولة

أيديكس 2023،فيتو
أيديكس 2023،فيتو

تنطلق صباح غد الاثنين، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية ايديكس 2023، الذى تنظمه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر المقبل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.


400 شركة عالمية عارضة بمعرض أيديكس 2023


ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.

ويضم المعرض 22  جناحًا دوليًا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.

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100 دولة تزور معرض أيديك 2023 للسلاح


ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الدولية الرائدة في تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، حيث يعد إيديكس هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر في أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية، وقد تم دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض الذي من المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.

استحلة دفاعية وبناة سفن ابرز الاسلحة المشاركة فى ايديكس 2023


ويضم  معرض «إيديكس» عددا من كبرى الشركات المتخصصة في كافة المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناة السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والاتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من القطاعات مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الابتكارات في مختلف المجالات من خلال المعرض.

وحرصت العديد من كبرى الشركات المصنعة للمعدات العسكرية فى العالم على تأكيد مشاركتها كجهات راعية  لمعرض إيديكس 2023، بما في ذلك Amstone، Dassault Aviation، Hanwha، MBDA، ALIT، Lockheed Martin، Naval Group، Northrop Grumman، Boeing، Esri، NAS، وLeonardo DRS.
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الهيئة العربية للتصنيع الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركات المصنعة الشركات المصرية الصناعات الدفاعية القاهرة الجديدة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية الولايات المتحدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية التشيك معرض ايديكس

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