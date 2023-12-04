الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

التحالف الوطني يسدد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بالفيوم

الدكتور محمد التوني
الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم الفيوم، فيتو

أعلنت محافظة الفيوم، أن المؤسسات الخيرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتنسيق مع دي أن عام المحافظة، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، سددت المصروفات المدرسية الي 8382 طالبًا من أبناء المحافظة، بمراحل التعليم المختلفة "الإبتدائي، والإعدادي، والثانوي العام، والثانوي الفني" للعام الدراسي 2023/2024، من الفئات غير المعفاة أو المستثناه من سداد المصروفات، وبلغت قيمة المصروفات مليون و935 ألف جنيه.

Advertisements

تنسيق لحصر المستحقين

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد التقي بالقائمين على منظومة العمل بالتحالف الوطني للعمل الاعلي التنموي، وتعهدوا بالتّكفل بسداد المصروفات المدرسية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، وأصدر المحافظ، توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم، بحصر جميع الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، المستحقين للمصروفات من الفئات غير المعفاة أو المستثناه، والتنسيق مع منطقة البريد بالفيوم، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة السداد للطلاب المستحقين، لرفع العبء عن كاهل أولياء أمورهم.

وقال محافظ الفيوم، ان الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تقوم بدور فعال، باعتبارها شريكًا أساسيًا، في جهود تحقيق التنمية، والمشاركة البناءة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية وتخفيف الأعباء عن كاهله، انطلاقًا من مبدأ المسئولية المجتمعية، لافتًا إلي حرص المحافظة على استمرار تعاونها مع كافة المؤسسات، للارتقاء بمختلف القطاعات الخدمية والانتاجية على أرض المحافظة، خاصة قطاع التعليم، كأحد الحقوق التى ترعاها الدولة وتحرص عليها، فهو أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه، ويأتي بعد التعليم المنظومة الصحية، فعلامة تقدم الأمم منظومة صحية ناجحة ومنظومة تعليمية متميزة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة لأهالي قرية زيد

تضامن الفيوم تنظم 4 قوافل طبية لغير القادرين

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الفيوم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المصروفات المدرسية الطلاب غير القادرين العام الدراسي

مواد متعلقة

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة لأهالي قرية زيد

تضامن الفيوم تنظم 4 قوافل طبية لغير القادرين

أسنان الفيوم تحصد المركز الثالث في مسابقة أوائل الطلبة

محافظ الفيوم يتفقد أعمال استخراج الأملاح من بحيرة قارون

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور نجوم الفن

زغلول صيام يكتب: مدير فني اتحاد الكرة وكله عند العرب صابون!!

ارتفاع أسعار أدوية منع الحمل للسيدات

معتمد جمال يستعين بمجموعة جديدة من شباب الزمالك

اسم على مسمى.. أزمات كروان مشاكل وصلته خلف القضبان (فيديو جراف)

انخفاض جديد لمؤشر الدولار الأمريكي، حركة تعاملات العملة الخضراء اليوم

بعد اقحامه للكتاب المقدس، ساويرس يوجه رسالة قوية لرئيس الكونجرس بشأن إسرائيل

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

اسم على مسمى.. أزمات كروان مشاكل وصلته خلف القضبان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه في خدمة القرآن بعهد الرئيس السيسي

فضل المواظبة على أذكار الصباح يوميا

تفسير حلم الجرح في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية