التحالف الوطني يسدد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، أن المؤسسات الخيرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتنسيق مع دي أن عام المحافظة، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، سددت المصروفات المدرسية الي 8382 طالبًا من أبناء المحافظة، بمراحل التعليم المختلفة "الإبتدائي، والإعدادي، والثانوي العام، والثانوي الفني" للعام الدراسي 2023/2024، من الفئات غير المعفاة أو المستثناه من سداد المصروفات، وبلغت قيمة المصروفات مليون و935 ألف جنيه.

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تنسيق لحصر المستحقين

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد التقي بالقائمين على منظومة العمل بالتحالف الوطني للعمل الاعلي التنموي، وتعهدوا بالتّكفل بسداد المصروفات المدرسية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، وأصدر المحافظ، توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم، بحصر جميع الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، المستحقين للمصروفات من الفئات غير المعفاة أو المستثناه، والتنسيق مع منطقة البريد بالفيوم، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة السداد للطلاب المستحقين، لرفع العبء عن كاهل أولياء أمورهم.

وقال محافظ الفيوم، ان الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تقوم بدور فعال، باعتبارها شريكًا أساسيًا، في جهود تحقيق التنمية، والمشاركة البناءة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية وتخفيف الأعباء عن كاهله، انطلاقًا من مبدأ المسئولية المجتمعية، لافتًا إلي حرص المحافظة على استمرار تعاونها مع كافة المؤسسات، للارتقاء بمختلف القطاعات الخدمية والانتاجية على أرض المحافظة، خاصة قطاع التعليم، كأحد الحقوق التى ترعاها الدولة وتحرص عليها، فهو أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه، ويأتي بعد التعليم المنظومة الصحية، فعلامة تقدم الأمم منظومة صحية ناجحة ومنظومة تعليمية متميزة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

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