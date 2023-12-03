الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

تضامن الفيوم تنظم 4 قوافل طبية لغير القادرين

القوافل الطبيةبالفيوم،
القوافل الطبيةبالفيوم، فيتو

قال جبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمخافظة الفيوم، إن المديرية نظمت 4 قوافل طبية بقري، الشيخ فضل مركز الفيوم، وتوابع بندر سنورس والسليين مركز سنورس، والمظاطلي مركز طاميه، وقرى قصر الجبالي وابوصايم الخواجات والسيد افندي بمركز يوسف الصديق، شارك في القوافل مستسفي جامعة الفيوم، واستهدفت تقديم الخدمة الطبية للاسر الأولى بالرعاية،  وفق معايير تم وضعها مسبقا بمعرفة الجمعيات الخيرية المشاركة، حتي تصل الخدمة الي المستحقين الحقيقيين.

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خدمات القوافل

وتحملت الجمعيات الأهلية المشاركة في القوافل الطبية،  نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم الي مقر القوافل بمستشفي جامعة الفيوم،  وتم  صرف الأدوية وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان.

تعاون المجتمع المدني مع التضامن

واضاف وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، أن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية بمحافظة الفيوم، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، والخدمات الطبية، وتجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، ومسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الفيوم ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مايقرب من 66 ألف مريض، وإجراء 12600عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 8845 نظارة طبية لغير القادرين، حتي يتم ادخال البهجة علي الأسر غير القادرة وفقا لرؤية الدولة  20230.

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