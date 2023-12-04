الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أردوغان يؤكد على محاكمة نتنياهو كمجرم حرب

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخل التاريخ باعتباره جزار غزة، مشددًا على أنه سيحاكم كمجرم حرب.
 

نتنياهو جزار غزة ومجرم حرب

وأضاف الرئيس التركي، خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن "نتنياهو دخل صفحات التاريخ بصفته جزار غزة، ونستعد لإعداد كل الملفات من أجل محاكمته"، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة عمياء وصماء تجاه المجزرة في القطاع.

وأشار أردوغان في حديثه "في الغرب يصمتون ويتحججون بحماس ويشرعنون الهجمات الإسرائيلية"، مؤكدًا أن المجازر في غزة تجري على مرأى ومسمع العالم.

وأوضح الرئيس التركي  أن اثنين من كل ثلاثة شهداء في غزة أطفال ورضع ونساء، مستطردًا أن عدد المفقودين بالقطاع تجاوز 6 آلاف و500.
 

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عدد شهداء قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي 

 ولفت أردوغان  إلى أن استهداف الصحفيين في غزة هدفه حجب الحقيقة، موجهًا التحية إلى الأشقاء بفلسطين الذين يواجهون العدوان الإسرائيلي.

وأكد الرئيس التركي في حديثه  على ضرورة العمل على منع خطابات الكراهية المعادية للإسلام، مؤكدًا أن غزة أرض فلسطينية للفلسطينيين وستبقى كذلك إلى الأبد.

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 وقال أردوغان إن الجميع ينتظر من محكمة العدل الدولية أن ينال "جزارو غزة" وفي مقدمتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، العقاب اللازم بوصفهم مرتكبي جرائم إبادة جماعية.

أكد مكتب الرئيس التركي، يوم  الجمعة، أن أردوغان قال خلال لقاء جمعه مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن استئناف إسرائيل لهجماتها على غزة بعد انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعًا "أمر سلبي للغاية".


 

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