أردوغان: نأمل في فتح صفحة جديدة مع اليونان

نقلت قناة "إن.تي.في" ووسائل إعلام تركية أخرى، اليوم السبت، عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إنه يأمل أن تفتح زيارته لليونان، الأسبوع المقبل، فصلًا جديدًا في العلاقات بين أنقرة وأثينا.

فصل جديد من العلاقات

وذكرت وسائل الإعلام أن أردوغان قال للصحفيين في رحلة عودته من الإمارات إن "هناك اختلافات في الرأي حول بعض القضايا بين تركيا واليونان، ولكن هناك أيضًا مجالًا للتحسين في قضايا أخرى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية