السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أردوغان: نأمل في فتح صفحة جديدة مع اليونان

اردوغان،فيتو
اردوغان،فيتو

نقلت قناة "إن.تي.في" ووسائل إعلام تركية أخرى، اليوم السبت، عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إنه يأمل أن تفتح زيارته لليونان، الأسبوع المقبل، فصلًا جديدًا في العلاقات بين أنقرة وأثينا.

فصل جديد من العلاقات

وذكرت وسائل الإعلام أن أردوغان قال للصحفيين في رحلة عودته من الإمارات إن "هناك اختلافات في الرأي حول بعض القضايا بين تركيا واليونان، ولكن هناك أيضًا مجالًا للتحسين في قضايا أخرى".

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الانتخابات الرئاسية في تركيا الرئيس رجب طيب اردوغان رجب طيب أردوغان

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