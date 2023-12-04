الإثنين 04 ديسمبر 2023
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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف كلمة السر لتحسين الأوضاع الاقتصادية العام الجديد

تحسين الأوضاع الاقتصادية
تحسين الأوضاع الاقتصادية العام الجديد، فيتو

يتساءل الجميع خاصة المستثمرين بالسوق المصري عن الأوضاع الاقتصادية خلال العام الجديد، والذي  نستقبله بعد أيام معدودة، في ظل الأحداث والصراعات الجارية والمستمرة بالمنطقة، ومدى تأثير هذه الأحداث على كافة النواحي الاقتصادية خلال العام الجديد، وكذلك أفضل الحلول لمواجهة مشكلة الدولار وتوفير السيولة اللازمة من النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة.

 

تعليق صندوق النقد على معدلات التضخم في مصر 

أوضح الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد الخبير الاقتصادي، أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بشأن معدلات التضخم في مصر والتركيز عليها خلال الفترة القادمة للعمل على ضبطها وعودتها للمستويات الطبيعية والمستهدفة أمر جيد وإيجابي، حيث إن معدلات التضخم كسرت حاجز 40% وهي نسب كبيرة وزائدة عن المستوى المطلوب. 

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الدكتور صلاح فهمي، فيتو 

 

تحسن الأوضاع الاقتصادية هذه الحالة 

وأضاف خلال تصريحاته لـ فيتو، إن ضبط معدلات التضخم هي كلمة السر في تحسين الأوضاع الاقتصادية لأي دولة، فكلما زادت نسب المعدلات التضخمية زادت معها المشكلات التي يواجهها اقتصاد هذه الدول، لافتا إلى أن ضبط هذه المعدلات هو الحل الأمثل لتعافي الاقتصاد مرة أخرى بكافة القطاعات والمجالات.

 

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تأثير الأحداث الجيوسياسية

وأوضح فهمي، أن كافة الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط والتي ليست بمنأى عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تؤثر من ناحية أخرى على المناخ الاستثماري سواء بالنسبة للمستثمر المصري أو الأجنبي، وبالتالي تظهر مشكلة السيولة الدولارية التي نعيشها في وقتنا الحالي، والتي تنعكس سلبا على كافة القطاعات الاقتصادية، منوها إلى أن استقرار الأوضاع السياسية ينعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية.

 

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قد أوضحت إن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية لتعزيز اقتصاد البلاد، مشيرةً إلى أن الحكومة تؤدي بشكل جيد في ظل بيئة صعبة للغاية، وأن مصر تحصل على دعم كامل من الصندوق، وأضافت: "نعمل حاليا مع السلطات المصرية، هم يؤدون بشكل جيد في ظل بيئة صعبة للغاية.. سنكمل هذا العمل ويمكنني القول بثقة إن مصر ستستمر في التمتع بدعم قوي من صندوق النقد" جاء ذلك على هامش كوب 28 بالإمارات العربية المتحدة. 

 

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