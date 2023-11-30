الخميس 30 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تعرف على خدمات التمويل متناهى الصغر من تنمية المشروعات

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحد أهم الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، ويسعى عدد من الشباب إلى تنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

ويعد تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. 

 

ويعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مقدمة المؤسسات التنموية التي قامت بإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات التي تراعي المعايير البيئية وتساهم في التصدي للتحديات والتغيرات المناخية، فضلا عن إطلاقه للعديد من المبادرات التي تسهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة ومن بينها المبادرة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

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يقدم الجهاز خدمات التمويل متناهى الصغر من خلال قنوات محددة:

1-المؤسسات والجمعيات الأهلية والمظلية: يمول الجهاز أكثر من 400 جمعية معظمها من الفئة (ج)
المؤسسات المالية غير المصرفية وشركات التمويل متناهى الصغر (شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر وشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر(ريفى) وشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر)
 

2-البنوك: تقدم التمويل من خلال فروعها بالمحافظات (بنك مصر والقاهرة والزراعى المصرى) وتقوم بإعادة الإقراض من خلال تمويل المؤسسات والجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر التى تتولى بدورها تقديم القرض إلى العميل (البنك الأهلى المصرى وبنك التنمية الصناعية والعمال). ويمكن أن يصل القرض للعميل من خلال تلك الشركات إلى 30 ألف جنيه
 

3-تمويل مشروعات أخرى متخصصة (مشروعات الإقراض الجماعى للسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة والمرآة المعيلة لهم، ومشروعات التنمية الريفية والزراعية وكذلك سلاسل القيمة لدعم صغار منتجى الحاصلات البستانية).

حجم التمويل خلال 2022

وقام الجهاز خلال عام 2022 بإتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وصل إلى 6.8 مليار جنيه، حيث ساهم في إقامة والتوسع لنحو 222 ألف مشروع، وتوفير أكثر من 367 ألف فرصة عمل، كما قام الجهاز بتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بنحو 318 مليون جنيه وفرت 2 مليون يومية عمل.

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