مطالب برلمانية بالتحرك لمحاكمة نتنياهو وحكومته كمجرمي حرب

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد إنهاء الهدنة، عاد أكثر وحشية ودموية، وهناك مجازر إنسانية راح ضحيتها أكثر من 580 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء.

إسرائيل تستهدف تحويل قطاع غزة إلى مكان لا يصلح للعيش

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إسرائيل تستهدف تحويل القطاع إلى مكان لا يصلح العيش فيه، من خلال استهداف المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية وتحويلها في لحظات إلى ركام، لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا باتجاه الحدود المصرية مع قطاع غزة.

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حرب الإبادة الإسرائيلية لسكان قطاع غزة خلفت أكثر من 15 ألف شهيد

وأوضح النائب أن حرب الإبادة الإسرائيلية لسكان قطاع غزة خلفت أكثر من 15 ألف شهيد، إضافة إلى 37 ألف مصاب وآلاف المفقودين، إلى جانب ذلك تدمير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية بشكل جزئى أو كلى من أصل 400 ألف وحدة بنسبة تجاوزت 50% من إجمالي الوحدات السكنية بالقطاع، وخروج 70% من مستشفيات القطاع عن الخدمة بشكل كامل.

حجم الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة

ولفت عضو البرلمان، إلى أن حجم الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة يقدر بحوالي 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب فقط، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى حوالي 90%، وارتفاع البطالة لحوالي 65%، وارتفاع نسبة التضخم بلغت حوالي 12% على السلع والخدمات.

تدهور كبير في الأوضاع بقطاع غزة

وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام يجب ألا نمر عليها مرور الكرام، لأنها تعكس حجم التدهور والتدني الذي وصلت إليه الحياة داخل قطاع غزة خلال العدوان الإسرئيلي والذي بدأ في أكتوبر الماضي.

وطالب النائب المجتمع الدولي بالتحرك من أجل وضع نهاية لهذه الجرائم الدموية، ووقف حرب الإبادة التى تمارس بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتصدى لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولى والشرعية الدولية.

وحمل عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته المسئولية عن هذه الجرائم التي أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء، وهو ما يتطلب محاكمتهم كمجرمي حرب.

وشدد النائب، على المجتمع الدولي أيضا بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي يواجهها أهل القطاع، وتحذير منظمات الإغاثة، من أن استئناف القتال سيؤدي إلى مزيد من التدهور وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.