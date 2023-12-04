حدث أمني غامض، لحظة إطلاق نار كثيف في سديروت تثير فزع إسرائيل (فيديو)

حرب إسرائيل على غزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق نار كثيف وغامض داخل مستوطنة سديروت، شمال قطاع غزة، حيث أكد النشطاء أن إطلاق النار بشكل غامض أثار رعب المستوطنين الإسرائيليين.

إطلاق النار الكثيف يثير رعب المستوطنين في سديروت



وعن حرب إسرائيل على غزة، أظهر الفيديو المتداول حالة الرعب والفزع لدى المستوطنين الإسرائيليين، ويظهر في الفيديو أحد المستوطنين أثناء إطلاق النار الكثيف مطالبًا من معه بالصمت وعدم رفع الصوت.

إطلاق نار في سديروت، فيتو



أثار عملية إطلاق النار الكثيف على مستوطنة سديروت، وحالة الرعب الذي سببها للمستوطنين ردود أفعال واسعة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن من معرفة مطلقي النار على المستوطنة.

علق راشد معروف، المحلل السياسي والعسكري اليمني، على الحدث الغامض فقال: "حدث أمني وسط مستوطنة سديروت إطلاق نار ورعب المستوطنين لا يدرون ماذا يجري الجيش يقول طائرات مسيرة تحلق فوق المدينة وانباء أخرى تتحدث عن مسلحين من حماس تسللوا للمدينة."

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حدث أمني غامض وسط مدينة سديروت



وقال هاني السليوي "حدث أمني وسط مدينة سديروت إطلاق نار ورعب المستوطنين لا يدرون ماذا يجري؟ الجيش يقول طائرات مسيرة تحلق فوق المدينة.. وأنباء أخرى تتحدث عن مسلحين من حماس تسللوا للمدينة. والمستوطنين في حالة فزع شديد"

أما سعيد الحظ فقال: "هناك خبر أنه تم الإنزال خلف خطوط العدو".

عاجـــــــــــــل

حدث أمني وسط مدينة سدريوت إطلاق نار ورعب المستوطنين لا يدرون ماذا يجري الجيش يقول طائرات مسيرة تحلق فوق المدينة وانباء أخرى تتحدث عن مسلحين من حماس تسللوا للمدينة. pic.twitter.com/592xnosg33 — Safwan (@Safwan_cha3ar) December 3, 2023



ورد محمد الجوفي فقال: " ان شاء الله تكون هناك مفاجآت تقصم ظهور الاحتلال"

وقالت شبكة فلسطين للحوار: " إطلاق نار كثيف داخل مستوطنة "سديروت"، وجيش الاحتلال يشتبه بتسلل مسيّرات."

وعلق اليماني اليمني فقال: "اطلاق نار كثيف بمسيرات اظن دخلنا حرب الهجوم من الدخل تغير شكل الحرب في العمق للكيان"

وقال أنس دلدول أبو حلوى: "جيش الاحتلال هذا دائم التخمين، لما لا يخمن انه بصدد الانتحار بقتاله لغزة"

جيش الاحتلال يطالب سكان سديروت البقاء في منازلهم



الجدير بالذكر أن شبكة "قدس برس" الإخبارية الفلسطينية، أكدت أن وسائل إعلام عبرية قالت: "إن جيش الاحتلال طالب من سكان مستوطنة "سديروت" جنوب فلسطين المحتلة، البقاء في منازلهم، وإغلاق الأبواب، بعد الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة إلى المستوطنة.

وذكر موقع "ساروجيم" العبري، أنه "سمع دوي انفجارات في سماء المستوطنة، ناجمة عن صواريخ اعتراضية أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي".

إطلاق رصاص كثيف في سديروت، فيتو



كما أوضح "ساروجيم" أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، "أطلقت حماس عشرات الطائرات بدون طيار من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، كما استخدمت حماس إطلاق الطائرات بدون طيار قبل هجوم الـ7 من أكتوبر، لتحييد نقاط وأنظمة المراقبة الإسرائيلية المتقدمة".

وأشار "قدس برس" إلى أن محمد ضيف، قائد هيئة الأركان في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أعلن يوم 7 أكتوبر الماضي، بداية عملية طوفان الأقصى، وذلك بإطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية للقطاع.

صواريخ المقاومة تمطر سماء سديروت



الجدير بالذكر أن سديروت هي مستوطنة إسرائيلية، تقع شمال قطاع غزة، وتعرضت للكثير من صواريخ المقاومة الفلسطينية، وذلك في إطار حق الرد على الاعتداءات من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأقام الاحتلال الإسرائيلي مستوطنة سديروت، منطقة غلاف غزة، على أراضي بلدة النجد الفلسطينية المُهجّرة، ويوجد في المستوطنة أهم مواقع مصانع نستله في إسرائيل.

كما توجد في المستوطنة أحد أنظمة الليزر عالي الطاقة التي تعمل على إسقاط صواريخ قسام الموجّهة إليها، وبين انطلاق صفارات الإنذار ووصول الصاروخ الفلسطيني على سديروت لا يتبقى سوى 15 ثانية لكي يختبئ المستوطنين في أحد المخابئ.