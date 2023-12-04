الإثنين 04 ديسمبر 2023
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اقتصاد

«خبراء الضرائب» تطالب بإعادة النظر في قرار سداد القيمة المضافة بالعملة الصعبة

مصلحة الضرائب المصرية،فيتو
مصلحة الضرائب المصرية،فيتو

 طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في توقيت وأثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية. 

 

اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر قرارا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ينص على أنه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها. 

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 وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي وتحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي. 

 

توقيت وأثار القرار على قطاع التصدير الخدمي والسلعي

 وأشار إلى أن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت وأثار القرار على قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وعلى القطاع السياحي بصفة خاصة. 


وقال إن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة وهناك الكثير من الإلغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار إلي مزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

أشرف عبد الغني


وأشار إلى أن قطاع التصدير الخدمي والسلعي يعاني أيضا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الأوكرانية بالإضافة إلى أحداث غزة والتباطؤ الاقتصادي العالمي وهذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. 


وقال إن هناك أيضا تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقا للإجراءات الضريبية الموحدة أم ستكون تهمة التهرب الضريبي مسلطة على رقاب المستثمرين وأيضا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية وبين الأسعار في السوق السوداء فضلا عن أن بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالأسعار الرسمية مما يؤدي إلى فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبة وما تم سداده بالجنيه المصري. 


وأكد أشرف عبد الغني أننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وأثار القرار للتيسير على المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وفي القطاع السياحي بصفة خاصة.

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الضرائب القيمة المضافة جمعية خبراء الضرائب المصرية وزارة المالية محمد معيط اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد

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