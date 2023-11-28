الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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اقتصاد

مصلحة الضرائب: قرب الانتهاء من ميكنة النظام الضريبي والرقمنة

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فيتو

 أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على التواصل الدائم مع المجتمع الضريبي للايضاح والاستماع إلى المشاكل وبعض المعوقات والحلول باعتبارهم شركاء نجاح حيث يعد التواصل أحد أهم وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.

 

الانتهاء من ميكنة النظام الضريبي ورقمنة الضرائب

وأعلن الضباعني، قرب الانتهاء من ميكنة النظام الضريبي ورقمنة الضرائب بشكل كامل والتي تشمل كافة عناصر المنظومة وخدمات الممولين بداية من الإقرار والفاتورة والايصال الإلكتروني.

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وأوضح أن ميكنة الضرائب ستعطي ارتياحية للممول والموظفين على حد سواء من خلال إنهاء كافة الإجراءات إلكترونيا ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المصلحة أو مراكز الخدمة، بما في ذلك تغيير النشاط والفحص، واختيار الممول لأكثر من وكيل يمثله.

 

وأكد أن الميكنة الشاملة لمنظومة الضرائب سيؤدي إلى تطور كبير للأعمال في مصر وسيؤتي ثماره على الممولين ومصلحة الدولة أيضًا بجانب أثره الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن مع بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية انعدمت التقديرات الجزافية كما قضت بدرجة كبيرة علي إصدار الفواتير الوهمية.

توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات

وتم خلال اللقاء الرد على كافة الاستفسارات من جانب قيادات مصلحة الضرائب المصرية، حول إجراءات توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات والحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآليات والحلول للتغلب على مشاكل الممولين في استخدامات التطبيقات الجديدة وكذلك التعرف على خطة مصلحة الضرائب المصرية في ضم القطاع غير الرسمي لمنظمة الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.

 

 وشدد رئيس مصلحة الضرائب الدكتور فايز الضباعني، أنه لا يوجد نية في إصدار قانون التجاوز على غرامات التأخير نهائيًا.

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 كما أوضح، أن قرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023، ليس له علاقة بالاستيراد نهائيا، ويلزم الشركات المرخص لهم بإصدار فواتير بالعملة الأجنبية مثل قطاع السياحة بأن يؤدي كل من يقدم خدمة بالعملة الأجنبية، ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف بذات العملة.

 

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