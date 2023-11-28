الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: ننتظر صدور وثيقة السياسات الضريبية

أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مجتمع الأعمال لمس تغيرا وتطورا كبيرا داخل مصلحة الضرائب وهي من أهم الهيئات التي تتعامل مع المستثمرين، مشيرًا لأهمية ثبات التشريعات الضريبية في جذب المستثمرين الجدد.

وأوضح حدرج، أن من أهم ما يميز الفترة الحالية سرعة استجابة الدولة مع مطالب القطاع الخاص، وتعامل منظومة الضرائب مع القطاع الخاص بفكر مختلف وهو ما ندعو إلي تطويره من خلال التطور التكنولوجي ومواصلة الاصلاح باعتبارهم الطريق نحو العدالة الضريبية التي نأمل أن تكون سمة الجمهورية الجديدة.

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جاء ذلك خلال مشاركته فى اللقاء الذى عقدته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان:« منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي» بحضور الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتورة رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، والمهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، والدكتور نجاد شعراوي أمين صندوق الجمعية.

كما شارك بالندوة، أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، علاء الزهيرى الأمين العام والدكتورة زينب الغزالي رئيسة لجنة المرأة وعمر بلبع مستشار وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، وأحمد طيبة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة، وعلاء السبع، وقيادات مصلحة الضرائب ورجال الأعمال المصريين واللبنانيين، ونظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وقال: ننتظر كمجتمع أعمال صدور وثيقة السياسات الضريبية التي اعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية والتي يمكن ان تمثل علامة فارقة في استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة وهو الأمر الذي يمكن ان يكون له مردود إيجابي علي الاقتصاد والمجتمع والاستثمارات الجديدة وبالتالي ننقل لكل مطالبنا بضرورة اشراك القطاع الخاص وبطبيعة الحال الجمعية في ما تتضمنه الوثيقة من بنود.