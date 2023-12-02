إلغاء مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين بسبب سوء الأحوال الجوية

بات هناك صعوبة في إقامة مباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري الألماني.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن إلغاء مباراة بايرن ميونخ ضد فريق العاصمة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت إلى تساقط الثلوج بكثافة في ميونخ، ما أثر على حالة ملعب أليانز أرينا، الذي اكتسى بالجليد في الساعات الماضية.

كما أكد يونيون برلين في بيان رسمي، اتخاذ رابطة البوندسليجا قرارا بإلغاء المباراة بالفعل.

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وأوضح بيان النادي أن "القرار جاء لتفادي المخاطرة بأمن الجميع"، ولذلك تم إلغاء المباراة.

وتسبب سوء الطقس في تعطيل وسائل النقل العام، مما سيحول دون وصول آلاف المشجعين للملعب عصر اليوم.

كما تم إلغاء 320 رحلة طيران من أصل 760 كان مقررا لها اليوم، فضلا عن تأثر حركة السكك الحديدية في كافة أنحاء ميونخ.

بايرن ميونخ يجدد عقد نوير

وحسم بايرن ميونخ مصير حارسيه مانويل نوير وزفن أولريتش، قبل انتهاء عقديهما بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن النادي الألماني في بيان رسمي، تجديد عقدي نوير وأولريتش حتى صيف 2025.

وقال نوير بعد التجديد: "أنا سعيد بالبقاء في بايرن لعام آخر، وبعد عام من الغياب، عدت للمنافسة من جديد".

وأكمل: "لدي ثقة بقدرتنا على تحقيق كبرى أهدافنا في السنوات المقبلة، جنبا إلى جنب مع مشجعينا، هذا بما فيها نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 في ميونخ".

واختتم: "بمجرد علمي بأن أولريتش سيستمر إلى جانبي، يجعل الأمور أفضل".

أما أولريتش، فقال للموقع الرسمي: "عندما جئت من شتوتجارت في 2015، لم أتوقع أبدا استمراري لهذه الفترة الطويلة، وبعد تجديد عقدي حتى 2025، سأواصل القيام بدوري لتحقيق الأهداف".

وأتم: "لدي الكثير من الأمور المشتركة مع نوير، أكثر من الشغف بكرة القدم، فنحن أصدقاء".