غلق طريقي إسكندرية الصحراوي والعلمين بسبب الشبورة المائية
قررت الإدارة العامة للمرور اليوم الإثنين، غلق طريقي إسكندرية الصحراوي والعلمين بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
شبورة مائية
كانت غرفة عمليات المرور رصدت شبورة مائية تحجب الرؤية امام قائدى السيارات، وعلى الفور قامت الخدمات المرورية بغلق الطريقين لحين تحسن الاحوال الجوية.
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