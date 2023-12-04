الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية، والمقاومة تتصدى

قوات الاحتلال الإسرائيلي،
قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة الآن، أفادت فضائية "الجزيرة" في نبأ عاجل لها منذ قليل، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظات جنين وقلقيلية والخليل ومخيم الجلزون وقرية جفنا بالضفة الغربية.

 

المقاومة تتصدى لمحاولات الاقتحام

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، تصدي المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الحارة الشرقية لمدينة جنين بالضفة الغربية.

 

الاحتلال يستهدف مستشفى كمال العدوان

وفي قطاع غزة، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي جمعية دار اليتيم، ومخبز البركة بدير البلح.
كما قصف طيران الاحتلال مستشفى كمال عدوان مما أدى لسقوط عشرات الشهداء، والمصابين.
 

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الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه

ومن جانب آخر، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أمس الأحد: إن الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشددا على أن هذا العدوان سينتهي بالفشل.

وأضاف القيادي في حركة حماس: "غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين، وندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو الإسرائيلي"، موجها التحية للشعب اليمني لجهودهم الداعمة للشعب الفلسطيني.

 

الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة

وتابع: "نجدد تأكيد موقفنا الرافض لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة وتعنت الاحتلال ومماطلته حال دون نجاح مسار التفاوض الذي بذل فيه الوسطاء جهدا كبيرا"، مشيرا إلي أن العالم شهد فرقا بين تعامل كتائب القسام مع الرهائن الإسرائيليين وتعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين.

واستطرد القيادي في حماس أسامة حمدان: "الولايات المتحدة شريكة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، وندعو الأحرار في واشنطن لحجب أصواتهم عن بايدن في الانتخابات المقبلة، والسلوك الأمريكي حيال القضية الفلسطينية يشكل عامل استفزاز وتفجير في المنطقة"

 

الاحتلال يرتكب 23 مجزرة في غزة

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة: "لا يزال مئات الشهداء تحت الأنقاض جراء مجازر إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية".

10 آلاف غارة إسرائيلية على قطاع غزة

كذلك أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أمس الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد على 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة.

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جنين الضفة الغربية غزة قلقيلية الخليل مخيم الجلزون قرية جفنا المقاومة الفلسطينية

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