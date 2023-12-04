الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

إيقاف لاعب بيراميدز 3 مباريات، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السابعة للدوري الممتاز

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

قررت رابطة الأندية المصرية، إيقاف البوركيني بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز لمدة 3 مباريات.

عقوبات رابطة الأندية

وأعلنت الرابطة عقوبات الجولة السابعة للدوري التي تصدرتها عقوبة إيقاف توريه لمدة 3 مباريات وتغريمه 25 ألف جنيه لطرده في لقاء الإسماعيلي بسبب ضرب المنافس دون كرة.
وقررت الرابطة إيقاف محمد هاشم مدافع الإسماعيلي لمدة مباراة واحدة بسبب الطرد عقب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.
وفاز بيراميدز على الإسماعيلي بنتيجة (2-1) في الجولة السابعة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

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تغريم إنبي 25 ألف جنيه

وقررت أيضا تغريم إنبي 25 ألف جنيه لاعتراض لاعبيه على حكم لقاء المصري البورسعيدي.

كما تم إيقاف تامر مصطفى المدير الفني لإنبي لمدة مباراة واحدة بسبب الطرد للاعتراض على الحكم.

وتغلب المصري البورسعيدي على إنبي (2-1) في الجولة ذاتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري 

وعلى صعيد آخر، قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر المقبل، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

3 مباريات يوم 15 ديسمبر

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر المقبل، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

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