الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

المدفعية الإسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

لبنان ، استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة الخيام ومنطقة السهل في القطاع الشرقي من جنوب لبنان في الساعات الأولى اليوم الإثنين، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وتبادلت القوات الإسرائيلية ومسلحو حزب الله إطلاق النار أمس عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية لليوم الثالث على التوالي، فيما قالت إسرائيل: إن عددا من جنودها أصيبوا بعد انهيار الهدنة مع حماس في غزة.

إصابات بين جنود الاحتلال

وقال الجيش الإسرائيلي: إن جنوده أصيبوا "بجروح طفيفة" عندما أصاب صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان مركبة في منطقة بيت هيلل بشمال إسرائيل.

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وأضاف الجيش في بيان أن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق نيران المدفعية.

فيما قال حزب الله: إنه استهدف عددا من المواقع الإسرائيلية بما سماه الأسلحة المناسبة.

قصف متبادل


ومنذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل الشهر الماضي، يشن حزب الله هجمات صاروخية شبه يومية على المواقع الإسرائيلية على الحدود بينما تشن إسرائيل ضربات جوية ومدفعية على جنوب لبنان. لكن الحدود كانت هادئة إلى حد بعيد خلال هدنة استمرت أسبوعا في غزة وانهارت يوم الجمعة.

وذكرت تقارير أن عدد القتلى خلال هذه الأعمال القتالية تجاوز 100، منهم 83 مقاتلا في حزب الله. وأدى تبادل إطلاق النار إلى فرار عشرات الألوف من السكان على جانبي الحدود.

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