الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

الاستماع لأقوال عدد من المواطنين في واقعة النصب بمدينة نصر

تغيير العملة، فيتو
تغيير العملة، فيتو

تستمع نيابة مدينة نصر لأقوال عدد من المواطنين في واقعة النصب الذي وقع عليهم من اثنين من المتهمين بتغيير العملة الأجنبية بالسوق السوداء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والاستيلاء على أموالهم بأسلوب المغافلة. 

وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين قاموا باستدراج راغبي تغيير العملة الأجنبية بالسوق السوداء على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والاستيلاء على أموالهم بأسلوب المغافلة.

 

اعترافات المتهمين

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أضافا بأنهما غيرا اللوحات المعدنية للسيارة لعدم اكتشاف أمرهما وضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهمين قاما باستدراج راغبي شراء العملة الأجنبية بالسوق السوداء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والاستيلاء على أموالهم بأسلوب المغافلة، وتبين أن لأحدهما معلومات جنائية أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزة أحدهما مبلغا ماليا، عملة أجنبية. 

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا باستدراج راغبي شراء العملة الأجنبية بالسوق السوداء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والاستيلاء على أموالهم بأسلوب المغافلة. 

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بزعم تغيير العملات الأجنبية، تأجيل محاكمة عامل بتهمة النصب على المواطنين بعابدين

 واقعة أخرى

وفي وقت سابق، ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابي تخصص في إدخال العملات الأجنبية المقلدة للبلاد من الخارج واستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية عن طريق "تغيير العملة".

 

 إدخال العملات الأجنبية المقلدة للبلاد من الخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص؛ "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "غير متواجد بالبلاد"، والآخران مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إدخال العملات الأجنبية المقلدة للبلاد من الخارج بواسطة الأول، واشتراكهم في ترويجها بالبلاد عن طريق استبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية عن طريق "تغيير العملة" بالإضافة لاستبدالها بأخرى صحيحة عبر ماكينات الصراف الآلى عن طريق الغش والتدليس مُستخدمين فى تنقلاتهم سيارة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتعامل الفني تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الطالبية.. وبحوزتهما (مبلغ مالى فئات ورقية مختلفة "مقلدة"- مبلغ مالى صحيح "متحصلات نشاطهما الإجرامى"- 3 هواتف محمولة- السيارة المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى).
 بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأخير "المتواجد بإحدى الدول بالخارج" وبإرشادهما تم تحديد بعض المبالغ المالية المقلدة التى تمكن المتهمون من استبدالها إلى العملة الصحيحة من خلال الأسلوب الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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