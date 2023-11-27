الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

بزعم تغيير العملات الأجنبية، تأجيل محاكمة عامل بتهمة النصب على المواطنين بعابدين

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، نظر جلسة محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية لجلسة 10 ديسمبر للاستماع لمرافعة الدفاع.

 

تحقيقات طبقا لأمر الإحالة 

وأكدت التحقيقات طبقا لأمر الإحالة بالقضية، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

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نص اعترافات المتهم 

واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

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