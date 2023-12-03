الأحد 03 ديسمبر 2023
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اقتصاد

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد (فيديو)

الدكتور فخري الفقي،
الدكتور فخري الفقي، فيتو

صندوق النقد، قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "التصريحات الإيجابية لمديرة صندوق النقد الدولي بدراسة بجدية زيادة التمويل المقدم لمصر من 3 مليارات إلى  5 مليارات دولار، جاءت في وقت مناسب وتنم عن وعي بالظروف المحيطة الغير مسبوقة بالدولة المصرية".

 

تمويل صندوق النقد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة "دي إم سي": "مصر تستحق بالفعل أن تدير التداعيات بعقلانية شديدة ولها الحق أن تحصل على مزيد من التمويل من صندوق النقد إما بزيادة السقف الممنوح لمصر من 3 مليار أو من خلال تمويل استثنائي".
 

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التمويل الاستثنائي من صندوق النقد 

وأكد: مصر مؤهلة للحصول علي التمويل الاستثنائي الإضافي من صندوق النقد الدولي والذي يعد ميسرا للغاية ويسدد على 20 عاما وفترة سماح 10 سنوات ونصف وسعر فائدة 2.5%، بشرط أن تكون الدولة مؤهلة أن يكون لديها برنامج مع الصندوق ومصر يتوفر فيها هذا الشرط.

 

الظروف الاستثنائية

ولفت إلى أنه في الظروف الاستثنائية يتجاوز صندوق النقد الدولي في مراجعاته بشأن منح التمويلات عن مرونة سعر الصرف وشروطه المعروفة ويتم منح التمويل مع إرجاء تفعيل الدولة لشروطه.
 

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في وقت سابق قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية لتعزيز اقتصاد البلاد، مشيرةً إلى أن الحكومة تؤدي بشكل جيد في ظل بيئة صعبة للغاية، وأن مصر تحصل على دعم كامل من الصندوق.
 

مصر ستستمر في التمتع بدعم قوي 


وأضافت جورجييفا في تصريحات على هامش كوب 28 بالإمارات، نقلتها قناة "الشرق" السعودية عبر حسابها على إكس: "نعمل حاليا مع السلطات المصرية، هم يؤدون بشكل جيد في ظل بيئة صعبة للغاية.. سنكمل هذا العمل ويمكنني القول بثقة إن مصر ستستمر في التمتع بدعم قوي من صندوق النقد".

 

برنامج التمويل الخاص بمصر
 

ولدى سؤالها عما إذا كان الصندوق سينجز مراجعة برنامج التمويل الخاص بمصر في الربع الأول من العام المقبل، قالت مديرة صندوق النقد: "نعم.. قريبًا جدًا".

 

زيادة محتملة لبرنامج التمويل لمصر 
 

والشهر الماضي قالت جورجييفا لوكالة "رويترز" إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج التمويل لمصر البالغ 3 مليار دولار، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب بين إسرائيل وحماس التي دخلت شهرها الثاني.
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