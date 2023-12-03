الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

مدير صندوق النقد
مدير صندوق النقد الدولى، فيتو

 قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية لتعزيز اقتصاد البلاد، مشيرةً إلى أن الحكومة تؤدي بشكل جيد في ظل بيئة صعبة للغاية، وأن مصر تحصل على دعم كامل من الصندوق.

 

 مصر ستستمر في التمتع بدعم قوي 

 وأضافت جورجييفا في تصريحات على هامش كوب 28 بالإمارات، نقلتها قناة "الشرق" السعودية عبر حسابها على إكس: "نعمل حاليا مع السلطات المصرية، هم يؤدون بشكل جيد في ظل بيئة صعبة للغاية.. سنكمل هذا العمل ويمكنني القول بثقة إن مصر ستستمر في التمتع بدعم قوي من صندوق النقد".

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 برنامج التمويل الخاص بمصر

ولدى سؤالها عما إذا كان الصندوق سينجز مراجعة برنامج التمويل الخاص بمصر في الربع الأول من العام المقبل، قالت مديرة صندوق النقد: "نعم.. قريبًا جدًا".

 زيادة محتملة لبرنامج التمويل لمصر 

والشهر الماضي قالت جورجييفا لوكالة "رويترز" إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج التمويل لمصر البالغ 3 مليار دولار، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب بين إسرائيل وحماس التي دخلت شهرها الثاني.
 

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