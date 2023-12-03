مشهد مؤلم لطفل فلسطيني يودع شقيقه الشهيد في غزة ( فيديو)

منذ صباح الجمعة الماضية عادت المشاهد الصادمة من جديد من داخل قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغادر الذي شنته قوات الاحتلال علي الفلسطينيين العزل عقب انتهاء الهدنة التي استمرت 7 أيام.

استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

حجم الدمار والموت والجراح لدى سكان قطاع غزة، جعل الوضع أكثر مأساوية مع وصول صور تظهر صعوبة ما يعيشه الأهالي فى القطاع تحت القصف.



وتم جمع جثامين الفلسطينيين الشهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية على حي الشجاعية في غزة أمس السبت في أكفان وأكياس أمام المستشفى الأهلي المعمداني.

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بين الأكياس البيضاء التي تضم جثامين الشهداء، وقف الطفل سعيد خالد شحاتة بالقرب من رجل يحمل جثمان شقيقه محمد الذي استشهد في القصف الإسرائيلي.



يسترجع سعيد ذكريات اللحظات الأخيرة قبل القصف، ويقول: "نحن من حي الزيتون، ضربوا الشارع بالكامل، أنقذته من تحت الركام".

"ادفنوني معاه".. بحرقة وألم طفل فلسطيني يودع شقيقه الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي على منطقة الزيتون بقطاع #غزة #الجزيرة_مباشر https://t.co/craF2LxuS8 pic.twitter.com/azAlez9G50 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 3, 2023



ويضيف وعيناه غارقتان بالدموع: "انتشلت جثة شقيقي، إضافة لأمي وجدتي اللتين كانتا مصابتين. الشارع مدمر بالكامل".



واقترب الطفل سعيد من جثة أخيه ويقول للناس المتجمعين حوله: "دعوني أودعه"، قبل أن يقول رجل آخر: "هذا هو هدف نتنياهو".

تشديد العدوان الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة

واعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اكثر من 10 الاف غارة جوية على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من اكتوبر الماضي.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مساء اليوم الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد عن 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع وصل إلى 15523 شهيد وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وقالت الوزارة إن "الاحتلال يركز عدوانه على مناطق قطاع غزة كافة دون استثناء ويدعي كذبا بوجود مناطق آمنة".

وأكدت أن "الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين ولم يترك شبرا واحدا في غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".

وأضافت أنه "تم انتشال 316 شهيدا و664 جريحا وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض"، مشيرة إلى "ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب".

وأكدت الوزارة بأن إسرائيل ما زالت تعتقل 35 من كوادر القطاع الصحي في غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي.

وأضافت أن الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض في ظل نقص الإمكانيات العلاجية والسريرية، وإسرائيل تتعمد استهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة بشكل مستمر لإخراجها عن الخدمة.

