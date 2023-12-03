الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مشهد مؤلم لطفل فلسطيني يودع شقيقه الشهيد في غزة ( فيديو)

غزة، فيتو
غزة، فيتو

منذ صباح الجمعة الماضية عادت المشاهد الصادمة من جديد من داخل قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغادر الذي شنته قوات الاحتلال علي الفلسطينيين العزل عقب انتهاء الهدنة التي استمرت 7 أيام.

استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

 

حجم الدمار والموت والجراح لدى  سكان قطاع غزة، جعل الوضع أكثر مأساوية مع وصول صور تظهر صعوبة ما يعيشه الأهالي فى القطاع تحت القصف.


وتم جمع جثامين الفلسطينيين  الشهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية على حي الشجاعية في غزة  أمس السبت في أكفان وأكياس أمام المستشفى الأهلي المعمداني.

Advertisements

 

 


بين الأكياس البيضاء التي تضم جثامين  الشهداء، وقف الطفل سعيد خالد شحاتة بالقرب من رجل يحمل جثمان شقيقه محمد الذي استشهد في القصف الإسرائيلي.


يسترجع سعيد ذكريات اللحظات الأخيرة قبل القصف، ويقول: "نحن من حي الزيتون، ضربوا الشارع بالكامل، أنقذته من تحت الركام".


ويضيف وعيناه غارقتان بالدموع: "انتشلت جثة شقيقي، إضافة لأمي وجدتي اللتين كانتا مصابتين. الشارع مدمر بالكامل".


واقترب الطفل سعيد من جثة أخيه ويقول للناس المتجمعين حوله: "دعوني أودعه"، قبل أن يقول رجل آخر: "هذا هو هدف نتنياهو".

 

تشديد العدوان الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة

 

واعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اكثر من 10 الاف غارة جوية على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من اكتوبر الماضي.

وذكر  جيش الاحتلال في بيان مساء اليوم الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد عن 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.
وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة.

 


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة


وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد  الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع وصل إلى 15523  شهيد وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.
وقالت الوزارة إن "الاحتلال يركز عدوانه على مناطق قطاع غزة كافة دون استثناء ويدعي كذبا بوجود مناطق آمنة".

وأكدت أن "الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين ولم يترك شبرا واحدا في غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".
وأضافت أنه "تم انتشال 316 شهيدا و664 جريحا وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض"، مشيرة إلى "ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب".
وأكدت الوزارة بأن إسرائيل ما زالت تعتقل 35 من كوادر القطاع الصحي في غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي.
وأضافت أن الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض في ظل نقص الإمكانيات العلاجية والسريرية، وإسرائيل تتعمد استهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة بشكل مستمر لإخراجها عن الخدمة.
 

بعد استئناف العدوان، خبير يكشف لـ فيتو 3 سيناريوهات تحدد مصير الأسرى في غزة

700 مليون دولار خسائر اقتصاد غزة جراء العدوان الإسرائيلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة غزة المستشفى الأهلي المعمداني الطفل سعيد خالد شحاتة جنوب قطاع غزة قطاع غزة تشديد العدوان الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إسرائيل

مواد متعلقة

حماس: الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في غزة والضفة الغربية والقدس

جيش الاحتلال يواصل تهجير سكان غزة، وأفيخاي أدرعي ينشر خريطة تمزيق للقطاع

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوي

تفاصيل جديدة فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور على طريق إسكندرية الصحراوي

نقيب الممثلين يحبس دموعه على الهواء ويكشف سبب وفاة أشرف عبد الغفور (فيديو)

تهشم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

جماعة الحوثي اليمنية توجه رسالة إلى مصر بشأن قناة السويس

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

الزمالك يفوز 4-0 علي سوار الغيني ويتصدر مجموعته في الكونفيدرالية (صور)

بريطانيا تدخل الحرب ضد غزة بالتجسس على القطاع، والمقاومة توجه رسالة لحكومة سوناك

Advertisements

منوعات

المزيد

تهشم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

شركة أمريكية تدرب الطلاب السعوديين في مجال الفضاء

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 3-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية وآداب الشتاء وأهم أعمال النبي فيه

تفسير رؤية الذباب في المنام وعلاقتها بأكل المال الحرام

الإفتاء: الزواج من حقوق المعاق ذهنيًا وإنجابه يُسأل فيه إلى أهل الاختصاص

المزيد
الجريدة الرسمية