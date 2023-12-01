تفاصيل أول تقارير غرفة عمليات حملة فريد زهران عن تصويت المصريين بالخارج

أصدرت غرفة عمليات المرشح الرئاسي فريد زهران تقريرها الأول عن عملية تصويت المصريين في الخارج، وذلك فور انتهاء فعاليات اليوم الأول لعملية التصويت بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

متابعة فورية للانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج

وقالت الغرفة إنها تابعت بدء عملية التصويت من خلال العديد من مندوبيها المتواجدين في مراكز الاقتراع بكافة مدن العالم، وتلقت الحملة صورًا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين في الخارج لصالح المرشح فريد زهران، خاصة في الدول التي يتواجد بها مندوبو الحملة، مؤكدة أنهم ينتشرون في أكثر من ٢٥ دولة.

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وأشارت الحملة إلى تلقيها عدد من الشكاوى من المصريين بالخارج بسبب بُعد مراكز الاقتراع عن أماكن سكنهم وعملهم، مما يتطلب وقتًا ونفقاتٍ لا يستطيع البعض تحملها، وطالبوا بإعادة نظام الاقتراع عن طريق البريد الذي كان معمولًا به في السابق.

وناشدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران المواطنين المصريين بالخارج الاستمرار في الإقبال على التصويت، باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.

وأشارت الغرفة إلى استمرارها في إصدار تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية في الخارج يوميًا نهاية كل يوم.

كانت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران قسمت فريق العمل بغرفة العمليات إلى 3 مجموعات وفقا لاختلاف التوقيت الزمني للدول، كما قامت بالتواصل مع المصريين بالخارج عن طريق معلومات التواصل المتوفرة لفريق المتابعة، بالإضافة إلى التواصل مع السفارات ووكالات الأنباء ووزارة الهجرة وإصدار تقارير متابعة لأهم الأحداث والوقائع المتعلقة بعملية التصويت.

كما تواصلت غرفة العمليات مع أعضاء الحزب وممثلي الحملة في عدد من الدول العربية والأجنبية، لمتابعة الأحداث الجارية في العملية الانتخابية.

تصويت المصريين في الخارج

وبدأ تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقا للجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون، وتستمر السبت والأحد.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها رقم 43 (مكرر)، الصادر في 29 أكتوبر 2023، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في مادتها الأولى، على أن "تحدد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ علـى النحـو الـوارد بالكشوف المرفقة بهذا القرار."

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقـم ٣ لـسنة ٢٠٢٣ بـدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

ضوابط تصويت المصريين بالخارج

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات: إنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.