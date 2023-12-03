أخبار مصر اليوم.. قرار جمهوري بإعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي.. 2 مليون جنيه عقوبة العروض والتخفيضات الوهمية

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

تصوير جوي لأعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري (فيديو)



نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يتضمن تصويرا جويا لأعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير.

وتعد المحطة متعددة الأغراض في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، حيث تعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وستساهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى الى ميناء سفاجا وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا في اسيوط – اسوان – الاقصر بالاضافة الى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في زيادة الدخل القومي.

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أول تعليق من وزيرة التخطيط بعد صدور قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي

أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بصدور قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها الي جانب عضوية كلا من د. صادق يوسف مجدي، د. فاروق عبد الباقي العقدة، حسين حسن شكري، د. هشام أحمد محمود عكاشة، د. زياد أحمد بهاء الدين، م. طارق قابيل، د. خالد عبد العزيز ووزير المالية وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات.





قرار جمهوري بإعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي (الأسماء)

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 538 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة مجلس الوزراء

ويعاد تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزير المعني بشئون المالية، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي فضلًا عن أعضاء من ذوي الخبرة لمدة 4 سنوات وهم





الوطنية للانتخابات تتابع عملية الفرز داخل لجان المصريين في الخارج وتؤكد كثافة المشاركة





بدأ اجتماع المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة المشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، اجتماعه عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للاطمئنان على انتظام عملية الاقتراع داخل الدول التي مازال يجرى التصويت بداخل مقراتها في السفارات والقنصليات، وكذلك متابعة عملية الفرز داخل اللجان التي انتهت فيها عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية.

حماية المستهلك: 2 مليون جنيه عقوبة العروض والتخفيضات الوهمية

طالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع العروض الوهمية، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة.

وأوضح الجهاز أن عقوبة الإعلان المضلل والسلوك الخادع تُعرض التاجر أو المورد لعقوبة تصل إلى " مليوني جنيه "، مضيفًا أنه لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة.





وزيرة البيئة تكشف أهمية عام 2023 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في تغير المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية عام 2023 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ليس فقط بسبب التقييم العالمي للمناخ، ولكن أيضًا لأنه يعد نقطة فارقة للدول الأطراف للعمل معا لتصميم الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، انطلاقا من الحد الأدنى للتمويل 100 مليار دولار سنويًا، للوصول لاتفاق على الهدف في مؤتمر المناخ القادم COP29 عام 2024.





ارتفاع أسعار الخردة يفتح الباب لانتشال السفن الغارقة

ارتفعت أسعار الخردة ، وقفزت معها أسعار خردة السفن، الأمر الذي يفتح الباب مرة أخرى لبيزنس انتشال السفن الغارقة، وخاصة القريبة من الشواطئ وإعادة تقطيع هذه السفن وبيعها خردة.

وزيرة الهجرة تشيد بسفراء وقناصل مصر بالخارج للجهود المتميزة بالانتخابات

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن اليوم الأحد هو ثالث وآخر أيام تصويت المصريين بالخارج، والذي استمر أيام 1، 2، 3 ديسمبر2023، في الفترة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، مضيفة أنه من المهم وجود «جواز سفر ساري» أو بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو غير سارية