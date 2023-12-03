الوطنية للانتخابات تتابع عملية الفرز داخل لجان المصريين في الخارج وتؤكد كثافة المشاركة

بدأ اجتماع المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة المشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، اجتماعه عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للاطمئنان على انتظام عملية الاقتراع داخل الدول التي مازال يجرى التصويت بداخل مقراتها في السفارات والقنصليات، وكذلك متابعة عملية الفرز داخل اللجان التي انتهت فيها عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأكد بنداري خلال الاجتماع غلق 30 مقرا انتخابيا ومازال يجرى التصويت في 107 مقار أخرى، وتم فتح كافة المقارات المتبقية للتصويت حسب التوقيت الرسمي لكل دولة.

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وطالب بنداري رؤساء اللجان بعدم غلق اللجان لحين انتهاء أخر ناخب داخل الحرم الانتخابي من الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وأكد “ أن الهيئة مستمرة في متابعة عملية التصويت وكذلك عملية الفرز داخل اللجان التي بدأت في الفرز

وأشار إلى إيجابية المصريين بالخارج وكثافة المشاركة بما ينم على الوطنية، موجها الشكر لهم على مباشرتهم الحقوق السياسية واحساسهم بالوطن والمواطنة.

إجراءات الاقتراع داخل لجان الخارج

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراءات الفرز داخل اللجان الانتخابية بالخارج، وفقا للقرار 26 لسنة 2023 بشأن إجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج البلاد.

وأوضح القرار أنه بعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الإجراءات وفي الميعاد الذي تحدده.

ويحرر محضر بإجراءات الفرز، ويوقع عليه رئيس وأمين اللجنة، وتوضع بطاقات الانتخابا والمحاضر في مظروف أو أكثر ويغلق بصورة مؤمنة، ويوقع من رئيس اللجنة.

وتقوم البعثات بإرسال كشوف الحصر العدد، ونماذج محاضر الفرز إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لتبدأ في إعداد محضر فرز مجمع.

ويرسل رؤساء اللجان أوراق الانتخاب وكشوف الناخبين والمحاضر والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع، وسائر أوراق عملية الانتخاب، وما قدم من طعون إلى اللجنة العامة، وتقوم البعثات بإرسالها في أول حقيبة دبلوماسية.

وعلى رئيس اللجنة العامة تحرير محضر حصر عددي مجمع، وتسليم سائر الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخاب بالداخل.

عملية الفرز بحضرر المندوبين

وتجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر في وجود ممثلي ومندوبي كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم إعلان نتيجة انتخابات المصريين بالخارج عقب الا نتهاء من الفرز إلا بعد انتهاء تصويت المصريين بالداخل، وتجميع نتائج الداخل والخارج وإعلانهما معا، وهي الانتخابات التي ستنطلق أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023 بالداخل.

تصويت المصريين بالخارج

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ) ديسمبر 2023.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشرغرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية..

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق

ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب التصويت.