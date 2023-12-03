الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

700 مليون دولار خسائر اقتصاد غزة جراء العدوان الإسرائيلي

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن مدير الإحصاءات في الجهاز المركزي للإحصاء بفلسطين، محمد قلالوة، خسائر قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي تسبب في خسائر فادحة.

خسائر الاقتصاد بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

ولفت إلي أن الحرب في غزة  تسببت في إحداث خسائر تصل قيمتها إلى نحو 700 مليون دولار في القطاع.
وقال مدير الإحصاءات في الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين إن الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة بلغت حوالي 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب.
وأضاف قلالوة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، الأحد، أن 147 ألف عامل توقفوا عن العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى توقف 56 ألف منشأة عن العمل.
وتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى حوالي 90 %، وارتفاع البطالة لحوالي 65 %، لافتا إلى أن نسبة التضخم بلغت حوالي 12 % على السلع والخدمات.
وقال قلالوة إن الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة منذ عام 2007 بلغت حوالي 35 مليار دولار دون احتساب آثار الحرب الحالية.

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تشديد العدوان الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة

 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر  جيش الاحتلال في بيان مساء اليوم الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد عن 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.
وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة.

 


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة


وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد  الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع وصل إلى 15523  شهيد وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.
وقالت الوزارة إن "الاحتلال يركز عدوانه على مناطق قطاع غزة كافة دون استثناء ويدعي كذبا بوجود مناطق آمنة".

وأكدت أن "الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين ولم يترك شبرا واحدا في غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".
وأضافت أنه "تم انتشال 316 شهيدا و664 جريحا وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض"، مشيرة إلى "ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب".
وأكدت الوزارة بأن إسرائيل ما زالت تعتقل 35 من كوادر القطاع الصحي في غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي.
وأضافت أن الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض في ظل نقص الإمكانيات العلاجية والسريرية، وإسرائيل تتعمد استهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة بشكل مستمر لإخراجها عن الخدمة.
 

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