وزيرة الثقافة تنعى أشرف عبدالغفور: صاحب تاريخ حافل
نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم عن عمر يناهز الـ ٨١ عامًا، إثر حادث سير.
وزيرة الثقافة تنعي أشرف عبد الغفور
وقالت وزيرة الثقافة: “ فقد الفن المصري اليوم أحد أبرز مبدعيه، فنان صاحب تاريخ فني حافل، وممثل متفرد ترك بصمة واضحة بأعماله التي ستظل شاهدة على رحلة فنية استثنائية امتدت لعقود”.
وقدمت وزيرة الثقافة، العزاء لأسرة الفنان الراحل وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.
أشرف عبد الغفور
يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور ولد في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح، قسم تمثيل، عام 1963م، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية السابق.
وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، واشتهر بالأعمال الدينية والتاريخية والتي تجاوز عددها ال100 عمل منها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى".
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