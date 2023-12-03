الأحد 03 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

الشركة المتحدة تنعى الفنان أشرف عبد الغفور

اشرف عبد الغفور،
اشرف عبد الغفور، فيتو

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان الراحل أشرف عبد الغفور والذي، رحل عن عالمنا منذ قليل إثر  حادث مروع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.

وقالت الشركة المتحدة في بيان لها ؛" تنعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أشرف عبد الغفور".


و أضاف البيان:" وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية  والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفنان القدير، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

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وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وأكد الدكتور أشرف زكي أنه تم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة إحدى المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجتة للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.

 

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد إصابة شخصين إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبالانتقال الى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم

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