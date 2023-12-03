آخر ظهور للفنان الراحل أشرف عبد الغفور (صور)
رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور إثر تعرضه لحادث سير، نقل على إثره إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة عن عمر ناهز الـ 81.
آخر ظهور للفنان أشرف عبد الغفور
وكان آخر ظهور في فعالية فنية كبرى، للفنان الراحل أشرف عبد الغفور على ريد كاربت مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والتي أقيمت في شهر أغسطس الماضي بمدينة العلمين الجديدة، حيث ظهر رفقة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.
وفاة أشرف عبد الغفور
ورحل مساء اليوم الأحد الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.
وأكد الدكتور أشرف زكي أنه تم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة إحدى المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجتة للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.
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