الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تثبيت 123 قطعة أثرية بفتارين العرض في المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

عقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمتابعة آخر ما آلت إليه مستجدات الأعمال بالمتحف.

يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الأسبوعية التي يحرص وزير السياحة والآثار على عقدها لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف والموقف التنفيذي للأعمال التي جاري تنفيذها والانتهاء منها.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وحضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف، والدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وياسمين صبري ممثلًا عن الشركة المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي.

Advertisements

تثبيت القطع الأثرية بفتارين العرض 

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات الأعمال بالمتحف، وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية حيث تم مناقشة ما تم تنفيذه من أعمال بمنظومة الإضاءة داخل فتارين العرض، وأخر ما آلت إليه أعمال وضع وتثبيت القطع الأثرية بها؛ حيث تم الانتهاء من وضع وتثبيت 123 قطعة في الفتارين بالإضافة إلى تثبيت 93% من القطع الأثرية الثقيلة بعد الانتهاء من أعمال ترميمها، كما أنه جاري الانتهاء من وضع باقي القطع وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا.

الجدول الزمني لتنفيذ أعمال المتحف المصري الكبير 

وخلال الاجتماع، وجه وزير السياحة والآثار بإعداد خطة وجدول زمني يومي حتى نهاية العام الجاري وذلك لمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال في قاعات العرض الرئيسية بالمتحف، بالإضافة إلى عقد اجتماع مرتين أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الأعمال.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار قام بجولة بالمتحف لمتابعة مستجدات وتطورات الأعمال به، تفقد خلالها مسار الزيارة بالمتحف، وقاعات العرض الرئيسية المختلفة، والدرج العظيم والذي تم الافتتاح التجريبي له يوم ١ ديسمبر الجاري، وتم إضافته ضمن الأماكن المسموح بزيارتها بالمتحف، بالإضافة إلى تفقد المعرض التفاعلي للملك الذهبي توت عنخ آمون الذي افتتح مؤخرًا.

كما التقى وزير السياحة والآثار خلال الجولة بمجموعة من الزائرين المصريين والأجانب، خلال تواجدهم بمنطقة الدرج العظيم، ضمن الجولات الإرشادية المحدودة التي بدأ تنفيذها بالمتحف منذ مارس الماضي، حيث حرص هؤلاء الزائرين على التحدث والتقاط الصور التذكارية، كما رحب بهم  واستمع إلى آرائهم حول تجربة زيارتهم للمتحف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الدكتور الطيب عباس المتحف المصري الكبير موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وزير السياحة والآثار

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع المتحف المصري الكبير

المتحف المصري بالتحرير يعرض مومياوات لتمساح النيل الكبير

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوي

بث مباشر، شاهد مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية

تفاصيل جديدة فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور على طريق إسكندرية الصحراوي

جماعة الحوثي اليمنية توجه رسالة إلى مصر بشأن قناة السويس

قرار النيابة في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

التحريات تكشف تفاصيل جديدة بشأن القبض على كروان مشاكل

الدوري الإنجليزي، كلوب يعلن ضربة موجعة لـ ليفربول رغم الفوز على فولهام

تشييع جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

شركة أمريكية تدرب الطلاب السعوديين في مجال الفضاء

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3-12-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 3-12-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية وآداب الشتاء وأهم أعمال النبي فيه

تفسير رؤية الذباب في المنام وعلاقتها بأكل المال الحرام

الإفتاء: الزواج من حقوق المعاق ذهنيًا وإنجابه يُسأل فيه إلى أهل الاختصاص

المزيد
الجريدة الرسمية