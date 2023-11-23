الخميس 23 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع المتحف المصري الكبير

اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء بشأن مشروع المتحف المصري الكبير، فيتو

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء  عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير، والسفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ويُمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف، ومسئولي الجهات المعنية.

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 وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه بصورة دورية على متابعة أعمال تنفيذ المتحف المصري الكبير، وكذا تطوير المنطقة المحيطة به، بهدف تذليل أى عقبات، ودفع وتيرة الأعمال.

 

تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير 

 وخلال الاجتماع، قدم اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، عرضا تناول خلاله الموقف التنفيذي للمشروع، والأعمال المنتهية به، والتي شملت المبنى الرئيسي شاملا الجزء المتحفي والخدمي، والمباني المحيطة، وهي مبنى الدخول ومبنى التذاكر، والمطعم، والأهرام، ومبنى متعدد الاستخدام، بالإضافة إلى ميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة، ومناطق انتظار السيارات القائمة والمستجدة.

كما تناول اللواء عاطف مفتاح الأعمال الجاري الانتهاء من تنفيذها وتتضمن تجهيزات العرض المتحفي بقاعة العرض الرئيسية بمبنى المتحف الرئيسي، ومتحف مراكب الملك خوفو والميدان الأمامي، ومناطق انتظار السيارات المستجدة، والمبنى المتعدد P8 والانتظار خلف متحف المراكب. 


 وخلال عرضه، حدد المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير معدلات التنفيذ لكل الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا، مستعرضا لقطات مصورة توضح الأعمال الجاري تنفيذها في قاعات العرض الرئيسية ومتحف مراكب الملك خوفو، وأعمال زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الانتظار، كما عرض جاهزية المناطق المحيطة من حيث إقامة الأسوار ورفع كفاءة المساكن المجاورة، وكذا أعمال التشجير والإضاءة، والممشى السياحي. 


وخلال الاجتماع، اطمأن رئيس الوزراء من وزير الطيران المدني على موقف تشغيل مطار سفنكس، حيث أكد الوزير أن المطار يعمل بصورة جيدة.
 

 

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موقف تشغيل مطار سفنكس مطار سفنكس وزير الطيران المدني المتحف المصري الكبير اللواء عاطف مفتاح

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