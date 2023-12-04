تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط والاجتماعي

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، يبدأ اليوم وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي بالمجاورة الأولى بالحي السابع بمدينة بني سويف الجديدة، في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 26: 50، يوم الإثنين 4/12/2023، والقطع من 51: 75، يوم الأربعاء 6/12/2023، والقطع من 76: 100، يوم الخميس 7/12/2023.

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وأضاف أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 101: 125، يوم الأحد 10/12/2023، والقطع من 126: 150، يوم الإثنين 11/12/2023، والقطع من 151: 175، يوم الأربعاء 13/12/2023، والقطع من 176: 200، يوم الخميس 14/7/2023، والقطع من 201: 225، يوم الأحد 17/12/2023، والقطع من 226: 250، يوم الإثنين 18/12/2023، والقطع من 251: 275، يوم الأربعاء 20/12/2023، والقطع من 276: 300، يوم الخميس 21/12/2023.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع من 301: 325، يوم الأحد 24/12/2023، والقطع من 326: 350، يوم الإثنين 25/12/2023، والقطع من 351: 375، يوم الأربعاء 27/12/2023، والقطع من 376: 396، يوم الخميس 28/12/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 31/12/2023: الثلاثاء 2/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح أنه على الفائزين بقطع أراضي إسكان اجتماعي التوجه إلى بنك التعمير والإسكان لسداد القسط الأول قبل الاستلام.

وحددت وزارة الإسكان أسعار شقق سكن كل المصريين ضمن الطرح التكميلي للمواطنين خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3).

وسجل سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى.

وبمراجعة بيانات المتقدمين على الوحدات السكنية تسليم خلال ١٨ شهرًا والبالغ عددهم 101802 عميل، فقد تبين وجود أولوية بمدينتي "أكتوبر الجديدة ودمنهور"، حيث بلغ إجمالي المتقدمين على مدينة أكتوبر الجديدة (غرب المطار) 98299 عميلًا مقسمين إلى 87592 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 12000 وحدة سكنية جار تنفيذها) و10707 عملاء غير منطبق عليهم الشروط، ومدينة دمنهور بلغ إجمالي المتقدمين عليها 3311 عميلًا مقسمين إلى 2556 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 184 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 755 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، أما مدينة جرزا القطوري (العياط) فقد بلغ إجمالي المتقدمين عليها بكل من محوري المنخفض والمتوسط 192 عميلًا مقسمين إلى 92 عميلًا منطبقًا عليهم الشروط و100 عميل غير منطبق عليهم الشروط علمًا بأنه سيتم توفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين عليها.