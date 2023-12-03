رسالة أشرف عبد الغفور الأخيرة للمسرحيين

وفاة أشرف عبد الغفور، حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب وفاة الفنان الكبير أشرف عبد الغفور مساء اليوم الأحد، بعد تعرضه لحادث سير رفقة زوجته، ليرحل عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

الفنان أشرف عبد الغفور

وأشرف عبد الغفور يمتلك مسيرة فنية مهمة، وأعمال تلفزيونية ومسرحية خالدة في ذاكرة الفن المصري، وتعلق بها الجمهور وأحبها، كما أحب الفنان الكبير، والذي ظل حتى الشهور الأخيرة من حياته مهموما بحال الفن والمسرح المصري.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وكان الفنان أشرف عبد الغفور تولي رئاسة لجنة تحكيم عروض الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري والتي أقيمت مطلع شهر أغسطس الماضي، حيث وجه الفنان الراحل خلال حفل الختام رسائل وتوصيات مهمة للمسرحيين المصريين والقائمين عليه.

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وخلال الحفل الذي أقيم وقتها على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية قال أشرف عبد الغفور: "أوصى أن تكون المشاهدة للجنة التحكيم في المهرجان بعد ذلك لعرضين مسرحيين فقط خلال اليوم الواحد".

وقال أشرف عبد الغفور إن اللجنة توصي بأن تشمل البطاقة التعريفية للعروض المسرحية المشاركة بالمهرجان أسماء مترجمي النصوص الأجنبية والمؤلف الأصلي، كما أوصى وقتها بوضع صور للفنانين الناشئين والشباب على البطاقات التعريفية للعروض لأنهم أولى بذلك.

وتابع أشرف عبد الغفور: "نوصي بحذف مشاهد الاستعراض المقحمة في العروض دون داع درامي".

وفاة أشرف عبد الغفور

ورحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور أثر تعرضه لحادث سير نقل على إثره إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة عن عمر ناهز الـ 81.