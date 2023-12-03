الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الإيطالي، روما يفوز 2-1 علي ساسولو في الكالتشيو

روما، فيتو
روما، فيتو

الدوري الإيطالي، حقق فريق   روما الفوز بهدفين مقابل هدف علي  ساسولو، المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة عشر من الكالتشيو في المباراة التي أقيمت علي ملعب ساسولو 

أهداف المباراة 

تقدم ساسولو بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق هينريك.

وعادل روما النتيجة في 76 عن طريق باولو ديبالا من علامة الجزاء.

وأحرز روما هدف ثاني في الدقيقة 82 عن طريق كريستينسن.

وحصل بولوكا لاعب ساسولو علي بطاقة حمراء في الدقيقة 63.

 

تشكيل روما 

حراسة المرمي: باتريسيو 

خط الدفاع: مانشيني، يورينتي، نديكان 

خط الوسط: كارسدورب، كريستانتي، باريديس، بوف، سبينازولا 

خط الهجوم: ديبالا، لوكاكو 

 

روما الإيطالي يستقر على بديل جوزيه مورينيو

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الخميس، أن إدارة نادي روما الإيطالي حددت بديل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق العاصمة الإيطالية، حال تقرر رحيله خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط مورينيو بعقد مع روما حتى صيف 2024، أي لنهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول استمراريته على رأس القيادة الفنية للجيالوروسي للموسم المقبل.

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وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أنه حتى الآن لم يتم تناول ملف تمديد العقد بين ممثلي مورينيو ومجلس إدارة روما.

 

وأضاف الموقع أنه إذا قرر مورينيو مغادرة روما بنهاية الموسم، فإن النادي الإيطالي اقترح اسم رافايلي بالادينو المدير الفني لفريق مونزا، ليكون المدرب المقبل خلفًا للبرتغالي.

 

ويعد بالادينو (39 عامًا) هو أصغر مدرب حاليًا في الدوري الإيطالي، بينما تولى المسؤولية الفنية للفريق الأول بمونزا في سبتمبر الماضي.  

 

وكان مورينيو محل اهتمام من الأندية السعودية في الصيف الماضي، حيث حصل على عروض هي الأعلى في العالم لكنه فضل البقاء في روما.

 

مورينيو يعرض نفسه لتدريب منتخب البرازيل 

وبحسب ما ذكرته صحيفة “uol” البرتغالية، فإن جوزيه مورينيو مهتم من أجل تولي القيادة الفنية لمنتخب البرازيل ويعرض نفسه على السيليساو على الرغم أن الجيل الحالي يفتقر للموهبة وهو ما انعكس على نتائجه في تصفيات كأس العالم 2026.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو يرى بأنه لن يقدم الجديد مع روما عقب قيادتهم لبطولة دوري المؤتمرات قبل عامين، ووصيف النسخة الماضية من الدوري الأوروبي، وهدفه الحالي صعودهم لدوري أبطال أوروبا.

 

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