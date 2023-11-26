الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

روما يفوز 3-1 على أودينيزي ويقفز للمركز الخامس بالكالتشيو الإيطالي

روما، فيتو
روما، فيتو

الدوري الإيطالي، حقق فريق روما الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره أودينيزي في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة عشرة على ملعب الأولمبيكو معقل فريق العاصمة الإيطالية روما.

أهداف المباراة 

تقدم المدافع مانشيني بالهدف الأول لروما في الدقيقة العشرين.

وعادل اودينيزي النتيجة بهدف في الدقيقة 57 عن طريق توفين.

وخطف الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني لروما في الدقيقة 81.

وعاد الشعراوي ليحرز الهدف الثالث للذئاب في الدقيقة 90.

 

 

 

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان

وتقام مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

Advertisements

 

ترتيب إنتر ميلان ويوفنتوس 


ويعتلي الإنتر صدارة ترتيب "الكالتشيو" برصيد 31 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في لقاء، وخسارة مثله.

ويحتل يوفنتوس وصافة الترتيب برصيد 29 نقطة، جمعهما من الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمة وحيدة.

ويتسلح يوفنتوس بالملعب والجمهور للفوز على ضيفه إنتر، بينما سيحاول أبناء المدرب سيميوني إنزاجي تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل للابتعاد بالصدارة.

ونجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم ومهاجم إنتر ميلان، في مواصلة توهجه بالدوري الإيطالي هذا الموسم، ويسير مارتينيز بخطى ثابتة نحو الفوز بجائزة هداف الكالتشيو هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفًا.

 

لاوتارو يتفوق على مارادونا وفان باستن ورونالدو 

ورفع لاوتارو رصيده إلى 91 هدفا، ليتجاوز الهولندي ماركو فان باستن، نجم ميلان السابق، الذي أحرز 90 هدفا خلال 8 سنوات لعبها بقميص الروسونيري ميلان.

واقتحم لاوتارو مارتينيز قائمة أكثر اللاعبين تهديفًا مع فريق واحد بالدوري الإيطالي، حيث أصبح بالمركز الـ 16 بعد أن تخطى دييجو مارادونا مع نابولي (81 هدفًا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس (81 هدفا) وبرونو مايني مع بولونيا (87 هدفًا)، وأخيرًا فان باستن (90 هدفًا).

ويسبق لاوتارو في القائمة لورينزو إنسيني مع نابولي (96 هدفًا) وألدو بوفي مع ميلان (108 أهداف) وأنجيلو سكيافيو مع بولونيا (109 أهداف) وسيرجيو بيليسييه مع فيرونا (112 هدفًا) ودرايس ميرتينز مع نابولي (113 هدفًا) ثم ساندرو ماتسولا مع إنتر (116 هدفًا) ودومينيكو بيراردي مع ساسولو (118 هدفًا) وديفيد تريزيجيه مع يوفنتوس (123 هدفًا) وأندريه شيفتشينكو مع ميلان (127 هدفًا) وروبيرتو بيتيجا مع يوفنتوس (129 هدفًا).

علاوة على إزيو باسكوتي مع بولونيا (130 هدفًا) ولويجي ريفا مع كالياري (156 هدفًا) وجامبييرو بونيبيرتي مع يوفنتوس (178 هدفًا) وأليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس (188 هدفًا) وفرانشيسكو توتي مع روما (250 هدفًا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

روما الدوري الإيطالي أودينيزي باولو ديبالا يوفنتوس ضد انتر ميلان

مواد متعلقة

مورينيو يثير الجدل حول مستقبله مع روما

تقارير إيطالية: أندية سعودية تهتم بضم ثلاثي روما

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية ترد على اقتراح السيسي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (فيديو)

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الأولي

الزمالك يفوز على أبوسليم بهدف نظيف في بداية مشواره بمجموعات الكونفدرالية (صور)

قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

شعبة المواد الغذائية تكشف سبب فشل مبادرة تخفيض الأسعار

قراران جمهوريان جديدان اليوم

حماس تكشف عن موقفها من الهدنة الإنسانية في غزة

التموين تكشف تفاصيل سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـ ATM (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

ريهام سعيد تعود بموسم جديد من “صبايا الخير”

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، أدعية لإزالة الخوف من المستقبل

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية