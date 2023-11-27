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رياضة

مورينيو يعرض نفسه لتدريب منتخب البرازيل

جوزيه مورينيو، فيتو
جوزيه مورينيو، فيتو

كشفت تقارير صحفية برتغالية، اليوم الإثنين، عن مفاجأة قوية بخصوص اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لفريق روما الإيطالي من تدريب منتخب البرازيل.

ويرتبط مورينيو بعقد مع نادي روما حتى نهاية الموسم الحالي 2024، حيث يراهن البرتغالي على أن البرازيل قد تكون خطوته القادمة.

مورينيو يعرض نفسه لتدريب منتخب البرازيل 

وبحسب ما ذكرته صحيفة “uol” البرتغالية، فإن جوزيه مورينيو مهتم من أجل تولي القيادة الفنية لمنتخب البرازيل ويعرض نفسه على السيليساو على الرغم أن الجيل الحالي يفتقر للموهبة وهو ما انعكس على نتائجه في تصفيات كأس العالم 2026.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو يرى بأنه لن يقدم الجديد مع روما عقب قيادتهم لبطولة دوري المؤتمرات قبل عامين، ووصيف النسخة الماضية من الدوري الأوروبي،وهدفه الحالي صعودهم لدوري أبطال أوروبا.

غضب مورينيو من تصريحات نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، شعر بغضب من تصريحات أحد اللاعبين السابقين في ريال مدريد.  

وكان جوتي، أسطورة الميرنجي، قد صرح في برنامج "الشيرنجيتو" بأنه لا يتمنى عودة مورينيو إلى ريال مدريد، لأنه يصيبه بالملل.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن تصريحات جوتي وصلت إلى مورينيو الذي لم يعجبه الأمر.

ويدرس "سبيشال وان" الرد على جوتي بطريقة ساخرة، كما قال للمقربين منه: "الشعور بالملل!! لقد سجل ريال مدريد الذي دربته أكثر من 120 هدفا وحقق رقما قياسيا في عدد النقاط بالدوري".

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