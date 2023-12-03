ما هي فرص إيقاف حرب غزة خلال الفترة المقبلة

يتزايد القصف الإسرائيلي بوحشية غير مسبوقة ضد أهل غزة وبمرور الوقت يتكلف الأبرياء ثمنا باهظا لإنهاء هذه المأساة، ورغم وجود ضغوط على الاحتلال من أجل التراجع عن أهدافه بعمل نكبة جديدة في فلسطين، لكن لايبدو أن هناك أفقا واضحا لإنهاء هذه العملية.

فرص إنهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة

يرى عاطف أبو سيف، الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، أن فرص إنهاء الحرب الدائرة خلال فترة قليلة شبه معدومة، موضحا أن دولة الاحتلال تواصل مخططها لإفراغ غزة وشمالها من السكان الذين ظلوا هناك كما بدأت حربًا لتهجير سكان مدينة خان يونس من السكان.

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وأشار أبو سيف إلى أن ما يحدث تطور جديد في إظهار مخططات الاحتلال، خاصة بعد ألقى الاحتلال منشورات تطالب سكان المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس بالتوجه نحو رفح لأن خان يونس أصحبت منطقة عمليات.

وأضاف: الخطة الإسرائيلية الأولى كانت نقل كل سكان قطاع غزة في منطقة غرب رفح وتجميعهم في مخيم لاجئين واحد من أجل استكمال مهمة ترحيل سكان قطاع غزة إلى سيناء.

الأسباب الحقيقية لاستكمال الهجوم البري على غزة

وتابع: أول شيء قامت به الدبابات والطائرات فور انتهاء مدة الهدنة هو قصف كل البلدات شرق خان يونس بشكل عنيف والحديث الآن يدور حول بلدات عبسان وبني سهيلا وخزاعة.

وأشار إلى أن المخطط الإسرائيلي لاستكمال الهجوم البري على قطاع غزة يتواصل لإفراغ المنطقة من السكان وإزاحة الجميع نحو الجنوب.

واختتم: لا يعرف أحد كيف ستؤول الأمور، ولكن يبدو أن التوجهات لتحقيق المخطط الأول حول إفراغ المنطقة من السكان أصبح أمرًا واقعًا.

انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل

وانتهت الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة مصرية وقطرية، صباح الجمعة الماضية دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.

أول تعليق من حركة حماس على انتهاء الهدنة



وحملت حركة حماس الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال مسؤولية استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي أمس: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".

وأضاف البيان، "يتحمل المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته المسؤولية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".

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