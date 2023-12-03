الأحد 03 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

ضياء الميرغني، مزجت أعماله بين الكوميديا والسياسة وتجمعه علاقة خاصة بالزعيم

ضياء الميرغني، فيتو
ضياء الميرغني، فيتو

احتفى الفنان ضياء الميرغني بعيد ميلاده اليوم الأحد، ويعتبر من أبرز الوجوه السينمائية خلال فترة أوائل الألفينيات.

وقال ضياء فى عيد ميلاده: "يوم ميلادى سعادتى تكمل بحب الناس، لمتنا فِ وقت الفرحه بتقرب الإحساس، ضحكتنا فِ عز الضلمه زى القمر وناس، والدنيا بدون الناس لا تنفع ولا تنداس".

ومضات من مسيرة ضياء الميرغني


بدأ ضياء الميرغني مسيرته الفنية باشتراكه في بعض الأدوار بالمسرح وهو في سن الـ15، حتى حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية ومنه انطلق لساحة أكبر.

وشارك بعدة إنتاجات سينمائية هامة مع كبار الفنانين والمخرجين، وبالتحديد جمعته علاقة خاصة مع الزعيم عادل إمام الذي آمن بموهبته وراهن على نجاحه منذ اللحظة الأولي.

وقدما أعمال تعتبر اليوم علامة من علامات السينما المصرية، ولعل من أبرزها؛  النوم فى العسل، كركون فى الشارع، حسن ومرقص، عريس من جهة أمنية، بوبوس، مرجان أحمد مرجان، السفارة في العمارة، وفيلم زهايمر.

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أهم أعمال ضياء الميرغني الفنية

بجانب مشاركاته السينمائية قدم ضياء الميرغني الكثير من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية التي تنوعت ما بين الكوميديا والدراما والأعمال السياسية الحساسة، واشتهر بأدواره خفيفة الظل، وبالتحديد دور الشرير الكوميدي، وشارك فى أكثر من 250 عملا فنيا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، ومن أبرز أعماله بالشاشة الصغيرة؛ أفراح إبليس، شقة فيصل، البرنسيسة بيسة، خفة يد، الزيبق، أستاذ ورئيس قسم، دلع بنات، الإمام الغزالي، أزمة سكر، العميل 1001.

ومن أهم الأفلام التي شارك بها؛ “شنطة حمزة، قط وفار، وش سجون، الحرامي والعبيط، حظ سعيد، ركلام، سبوبة، ثاني أكسيد الكربون، البيه رومانسي، أمير البحار، حاحا وتفاحة وفول الصين العظيم”.
 

أما عن مسرحيات ضياء الميرغني، فنجد من أبرزها؛ “حب في التخشيبة، رجل مجنون جدًا، منور يا باشا، الوظيفة لا تزال في جيبي، البعبع، البلطجية، القشاش، الفهداوي، ومسرحية الدنيا مقلوبة”.

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الزعيم عادل امام حسن ومرقص فيلم زهايمر ضياء الميرغني

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