الكونفدرالية، وصول فريق فيوتشر لملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي استعدادا لمواجهة الهلال (صور)

الكونفدرالية، وصلت حافلة فريق فيوتشر إلى ستاد شهداء بنينا الدولي استعدادا لمواجهة الهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الهلال الليبي وفيوتشر

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الهلال الليبي، بملعب ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى فيوتشر الي الفوز والعودة للقاهرة بنقاط اللقاء الثلاث لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الهلال الليبي الطامع أيضا في تحقيق الفوز.

الكونفدرالية، أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير، عمر كمال، محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف، مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

احمد يحيى، عبد الكبير الوادي، بيلو، هشام عادل، كجالي درامي، علي زعزع، أيمن الصفاقسي، محمد فاروق، عمر السعيد



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طاقم تحكيم مباراة فيوتشر والهلال الليبي

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيى نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة الاولي برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة 3 نقاط

فيوتشر 3 نقاط

سوبر سبورت 0

الهلال الليبي 0

فيوتشر يفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي

وخطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة

الاجتماع الفني

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني، على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملًا فيما يرتدي الحارس الطقم الاخضر كاملًا.

بينما يرتدي فريق الهلال الليبي الطقم الأزرق كاملًا فيما يرتدي حارس المرمى الطقم البرتقالي كاملًا.

ومثل مودرن فيوتشر في الإجتماع الفني أحمد شاكر المنسق الإعلامي،اسلام عادل أخصائي العلاج طبيعي، وهيثم ابراهيم إداري الفريق، وسمير علي مساعد إداري، ومحمد فتحي عضو المركز الإعلامي.

قائمة فيوتشر برحلة ليبيا

وأعلن البرتغالي ريكاردو المدير الفني لفريق فيوتشر قائمة فريقه لرحلة ليبيا استعدادا لمواجهة الهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية.

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٢ لاعبا وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، احمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلًا من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة رفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ.