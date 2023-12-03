الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

موعد سفر منتخب مصر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا

موعد سفر منتخب مصر
موعد سفر منتخب مصر إلى كوت ديفوار، فيتو

منتخب مصر، حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم 8 يناير المقبل موعدا للسفر إلى كوت ديفوار، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تقام على الأراضي الإيفوارية خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر، مباراة ودية يوم 7 يناير أمام أحد المنتخبات الافريقية، في ختام تحضيراته لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا للكبار، على أن يغادر الفريق إلى كوت ديفوار في اليوم التالي مباشرة.

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فيتوريا يحسم طرف المباراة الودية

حسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، هوية الفريق المنافس الذي يلتقيه الفراعنة في المباراة الودية الأخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2024  .

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن فيتوريا استقر على مواجهة منتخب من إفريقيا السمراء من التصنيف الثاني، ورفض فيتوريا أن يواجه منتخبات آسيوية أو أوروبية أو لاتينية، على الرغم من تلقي اتحاد الكرة العديد من العروض من مدارس كروية مختلفة لمواجهة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وتمسك فيتوريا بمواجهة أحد منتخبات إفريقيا السمراء في معسكر يناير المقبل المقرر انطلاقه يوم 3 يناير ويستمر حتى موعد السفر إلى كوت ديفوار، لا سيما أن مجموعته في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، كلها من منتخبات إفريقيا السمراء، ولا تضم أي منتخب أفريقي عربي.

منتخب مصر يستعد لبطولة أمم أفريقيا، فيتو

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

 

موعد إرسال القائمة النهائية

جدير بالذكر، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حدد يوم 14 ديسمبر القادم موعدا لإرسال القائمة الأولية لكل المنتخبات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية وستضم 55 لاعبا، على أن يتم إرسال القائمة النهائية يوم 3 يناير القادم وستضم 27 لاعبا فقط هم من يحق لهم المشاركة في مباريات البطولة.

 

موعد ومكان بطولة أمم إفريقيا للكبار

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

 

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

 وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبًا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

 

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبًا بدلًا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

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