. في اليوم العالمي لذوي الهمم.. خطة “العمل” لدمجهم في السوق.. وأبرز الخدمات المقدمة من الوزارة

اليوم العالمي لذوي الهمم، يأتي تشغيل وتدريب ذوي الهمم علي رأس الويات وزارة العمل وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بتلك الفئة وتوفير اوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ومن ابرز ما تقوم به في الوقت الحالي عمل قاعدة بيانات لذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم داخل المنشات بالقطاع الخاص.

تشغيل وتدريب ذوي الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة هدف استراتيجي وتوجيه رئاسي واجب التنفيذ، حيث أطلق الرئيس السيسي على عام 2018 عاما لذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018 ووجه الرئيس وزارة العمل إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل

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خطة وزارة العمل لدمج ذوي الهمم في سوق العمل

وبشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات مستمرة في سياسة «الحصر والتدريب والتشغيل»، واعلنت وزارة العمل في اخر بيان لها حول عملية الحصر اغسطس الماضي أنها قامت خلال الاشهر الماضية المديريات بالمحافظات بحصر 16 ألفًا و780 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و539 ألفًا و406 عاملين، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفًا و102 عامل، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفًا و47 عاملًا، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفًا و109 عاملين.

مديريات العمل بالمحافظات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.وفي إطار متصل أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات لذوي الهمم في المحافظات، مع متابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل

اجراءات وزارة العمل لصالح ذوي الهمم

وقامت وزارة العمل بالعديد من الاجراءات ابرزها:

إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوى الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

قامت الوزارة بتشغيل 28,244 من ذوى الهمم خلال 9 سنوات

_قامت الوزارة بإطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوى الهمم وذلك على مرحلتين فى ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربا على فرصة عمل.

تنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.

قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوى الهمم.

- فى مجال توعية الأشخاص ذوى الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخصا من ذوى الهمم.

- يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بصفة مستمرة.

- تم تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم

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خدمات تقدمها وزارة العمل، للفئات ذوي الهمم

ومن الخدمات تقدمها وزارة العمل، للفئات ذوي الهمم فيما يلي:

- توفير مصاعد ومنازل للمعاقين أثناء عمليات رصف الطرق الجاري وأمام المصالح الحكومية.

- فتح جميع مراكز التدريب التابعة لها على مستوي المحافظات لتدريب ذوي الاعاقة على المهن والحرف التي تتلاءم وتتناسب مع قدراتهم الخاصة لإلحاقهم بالعمل عليها».

3- خصصت وزارة العمل صفحة على الموقع الإلكتروني توضح كافة حقوق والتزامات العامل ذوي الإعاقة في ضوء أحكام قانون العمل 12 سنة 2003 وتعديلاته والقوانين ذات الصلة، التي يجب على العامل تحملها في قيامه بعمله، يمكن الاطلاع عليها قبيل توقيع عقود استلام الوظائف.

- توفيرنظام معلومات وإطلاقه على الموقع الإلكتروني للوزارة يسمح لراغبي العمل من ذوي الإعاقة بتسجيل البيانات الخاصة بهم وفقًا لـ«نوع الإعاقة، والمؤهل الدراسي، والسن»

- تسجيل راغبي العمل لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل المهني لدمجهم داخل المجتمع وسوق العمل.

- توفير فرص عمل لائقة لهم من خلال الربط بين راغبي العمل وفرص العمل المتاحة.

- ألزمت الوزارة، جهات ومؤسسات القطاع الخاص من شركات ومصانع، بتعيين 5% من ذوي الإعاقة.

- إلزام المصانع وشركات القطاع الخاص، بصرف راتب شهر كامل لذوي الاعاقة التي تمنعه الإعاقة عن العمل بانتظام، مع إثبات ذلك بشهادة من التأمين الصحي.

- إطلاق الوزارة لـ17 برنامجا من مبادرة "مصر بكم أجمل" بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل.