الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بشرى سارة، 45 ألف عامل من ذوي الهمم مطلوبون للتعيين

ذو الهمم ,فيتو
ذو الهمم ,فيتو

كشف  وزير العمل حسن شحاتة عن عملية حصر مديريات العمل تعيين ذوي الهمم داخل المنشآت في شركات القطاع الخاص، وذلك  خلال الـ 7 أشهر الماضية، من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023.

حصر ذوي الهمم في المنشآت في القطاع الخاص

 وقال وزير العمل إن المديريات بالمحافظات قامت بحصر 16 ألفًا و780 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و539 ألفًا و406 عاملين، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية.

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عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم

وأوضح وزير العمل في تصريحات صحفية  أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفًا و102 عامل، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفًا و47 عاملًا، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفًا و109 عاملين.

مديريات العمل بالمحافظات 

وأكد وزير العمل في تصريحات صحفية  أن مديريات العمل بالمحافظات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.

 

وقال الوزير: حريص على التواصل واللقاء الأسبوعي مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ توجيهاته بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل.

وأوضح أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب، وليستعرض معهم خطة الوزارة في عدد من الملفات، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص.

 

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