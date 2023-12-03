ضربوه حتي الموت، الإعدام شنقا لربة منزل وزوجها تعديا علي طفل بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقا لربة منزل وزوجها بتهمة حبس طفل مجهول الهوية وتقييد حريته والتعدي عليه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.
تعود أحداث القضية رقم 2023/8466 جنح مركز قليوب والمقيدة برقم 1153 لسنة 2023 كلي جنوب بنها عندما أحالت النيابة العامة كلا من "سلمي.م.ك"، 22 سنة، وزوجها "مصطفي.م.ا" 28 سنة بائع خرده إلى المحاكمة.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا عمدا المجني عليه مجهول الهوية بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك وأعدا لهذا الغرض أدوات بطشهما- أسلاك كهربائية- وتعديا عليه ضربًا بالأداة المار بيانها وسددا له عدة ضربات بعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه حتى أحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية- المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
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