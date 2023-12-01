الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من معارض السلع والهايبرات

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

استكمل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته الميدانية على منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية التي أنشأتها المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

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وخلال جولة اليوم الجمعة بدأ المحافظ بمدينة شبرا الخيمة حيث تفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة والذي تم افتتاحه مؤخرًا ضمن سلسلة من المنافذ والمعارض التي تم افتتاحها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة في إطار مبادرة «محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار»، وتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، كما تفقد المحافظ عدد من الهايبرات بشارع ١٥ مايو والشارع الجديد ومحور الفريق العصار ومسطرد ثم اختتم المحافظ الجولة بتفقد سوبرماركت ببنها.


وتجول محافظ القليوبية فى تلك المجمعات واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع من مسئولي المعارض عن عرض أسعار جميع المنتجات بالمعرض مثل السكر والذي يتم توفيره بكميات كبيرة بسعر 27 جنيها للكيلو وكذلك الأرز والزيت بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والعدس، والمكرونة، والدقيق، والدواجن المجمدة وغيرها من المنتجات والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.


والتقى الهجان بعددٍ من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار وطمأنهم على توافر الكميات لاحتياجاتهم، كما استمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.


وخلال تفقده، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميدانى على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وكذا التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع.


وأكد محافظ القليوبية  بأن إجمالى عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمع استهلاكى و318 منفذ جمعيتى، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذ ثابت ومتنقل "تحيا مصر"، بالإضافة إلى 49 منفذا أهليا تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية.


جاءت الجولة بحضور كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والأستاذ ياسر إبراهيم نائب رئيس مدينة بنها وعدد من مسئولي التموين بالمحافظة.

 

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