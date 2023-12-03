استمرار حملة طرق الأبواب وتشغيل عناية الكبد بفاقوس بالشرقية

قالت الدكتورة منى عبد العزيز الطحاوي مدير الإدارة الصحية بمركز ومدينة فاقوس إن قسم تنظيم الأسرة بالإدارة قد استأنف اليوم حملة لطرق الأبواب وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع السيدات حسب خطة العمل والتي ستستمر لمدة ثلاث شهور لمتابعة وصول خدمات تنظيم الأسرة والمشورة لجميع السيدات المستهدفات، بمعرفة الفرق الطبية والرائدات الريفيات، بعد عمل الحصر اللازم لهن، من خلال إجراء المسح الميداني،وقواعد البيانات المتاحة ويتم تقسيم الإدارة إلى عدة مناطق وفقا للكثافة السكانية لكل منطقة.

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الدعم الكافى بالفرق الطبية لتنظيم الأسرة

وذلك بالإضافة إلى دعمهم بالعدد الكافي من الفرق الطبيه لوصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفات وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان بوزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وذلك تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية.

وأضافت أنه يتم عمل مسح جغرافي شامل للسيدات في سن الإنجاب وأيضا تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال نقط ثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادة المتنقلةعن طريق الرائدات الريفيات

التشغيل التجريبي لوحدة العناية المركزة للكبد

وكان وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد وجه الدكتور محمد محمود عرفات بالأمس بضرورة التشغيل التجريبي لوحدة العناية المركزة للكبد والجهاز الهضمي الجديدة بمستشفى فاقوس المركزي، بعد تطويرها ورفع كفاءتها ونقلها من الدور الخامس للدور الثاني، لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى ٨ أسرة بدلًا من ٦ أسرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، بالتعاون مع جمعية سفراء الخير، لخدمة المرضى بمركز ومدينة فاقوس.

وكيل الوزارة ومدير ادارة المستشفيات

جاء ذلك أثناء زيارته للمستشفى يرافقه مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها،،وذلك بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الاستقبال والطوارئ،

تواجد القوى البشرية باماكم العمل

وتم التأكد من تواجد القوى البشرية اللازمة بأماكن تقديم الخدمة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، متفقدًا أعمال التطوير التي تمت بقسم الأشعة بالدور الأرضي، بتكلفة تقديرية بلغت ١٥٠ ألف جنيه، من ميزانية المديرية، وبالتعاون مع جمعية رسالة، منها نقل وحدة الأشعة التلفزيونية، ووحدة الماموجرام، موجهًا بالعمل على تقليل عدد دفاتر التسجيل بالقسم، بما يتناسب مع معايير الجودة، وتوفير مكان مناسب لهم داخل هذه الوحدات.

المرور على وحدة العناية المركزة للامراض الباطنية

وقال عرفات ان وكيل الوزارة قد قام بالمرور على وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتي تسع لعدد ١٨ سرير، وحرص على الاستماع إلى ذوي المرضى، ومناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتطبيق برتوكول العلاج المحدد وفقًا للتشخيص الطبي.

تطبيق بروتكول العلاج المحدد وفقا للتشخيص

ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، متابعًا سير العمل ببرنامج الزمالة المصرية بالمستشفى، وموجهًا بسرعة عمل الصيانة اللازمة، نظرًا لظهور اثار رشح مياه بسقف الغرفة، واتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، كما كلف مدير المستشفى المركزي، بدعم مستشفى طوارئ فاقوس بطبيب أشعة، لتعزيز تقديم هذه الخدمة للمرضى بمستشفى الطوارئ، مع التكامل بينهما في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى، وخاصة بقسم العمليات الجراحية

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