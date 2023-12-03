حبس اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما كميات من الحشيش بـ 4 ملايين جنيه

أمرت النيابة العامة، بحبس اثنين من العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات بحوزتهما 50 كيلو حشيش ثمنها 4 ملايين جنيه بمحافظة الشرقية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما (50 كيلو جراما لمخدر الحشيش- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 ملايين جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.