تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس قائد المائة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس كرنيليوس قائد المائة.

قائد المائة

﻿ في مثل هذا اليوم تنيَّح القديس كرنيليوس قائد المائة، وهو روماني الجنس، من الكتيبة الإيطالية في قيصرية.. كان يعبد الكواكب، فلما سمع عن التلاميذ، ورأى الآيات التي كانت تُعمل على أيديهم. انذهل عقله، وترك عبادة الكواكب، وداوم على الصوم والصلاة والرحمة.

وكان يقول: "أيها الإله أرشدني واهدني إليك".. فتحنن الله عليه وقَبِل صلاته وصدقته. فرأى ظاهرًا في رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكًا من الله داخلًا إليه وقائلًا له يا كرنيليوس. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال له: “صلواتك وصدقاتك صعدَتْ تذكارًا أمام الله”.

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والآن أرسِلْ إلى يافا رجالًا واستدع سمعان الملقب بطرس. إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر. هو يقول لك: ماذا ينبغي أن تفعل "( أع 10: 3 – 6). ثم تقابل القديس بطرس الرسول مع الرجال وذهب معهم إلى قيصرية، وكان القديس قد أُعلم بإعلان إلهي أن لا يمانع في دخول الأمم إلى الإيمان ( أع 10: 9 – 20".

سجد واقعًا على قدميه

ولما دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقعًا على قدميه. فأقامه بطرس، قائلًا: قم أنا أيضًا إنسان.. ثم دخل وهو يتكلم معه، ووجد كثيرين مجتمعين. فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرَّم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه.

وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما أنه دنس أو نجس. فلذلك جئتُ من دون مناقضة " ( أع 10: 25 – 29). ثم كلمهم بطرس عن الإيمان وعن سر التجسد والفداء والقيامة والصعود وعمل الآيات باسمه. فآمن كرنيليوس وأهل بيته والذين معه، واعتمدوا وحلَّ عليهم الروح القدس بوضع يد القديس بطرس.

فترك كرنيليوس خدمة الجُندية وتفرغ لخدمة الرب؛ مما دعا القديس بطرس لرسامته أسقفًا على مدينة قيصرية فلسطين. فمضى إليها وبشَّر فيها بالسيد المسيح، فاستنارت عقولهم وآمنوا. ثم ثبتهم بما صنعه معهم من الآيات والمعجزات.

وعمَّدهم جميعًا.. وكان بينهم ديمتريوس الوالي. وبعد أن أكمل القديس كرنيليوس جهاده الصالح تنيَّح بسلام.