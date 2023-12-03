الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال مشروعات المنطقة اللوجستية

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

استعرض الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية،  الموقف التنفيذي لأعمال مشروعات المنطقة اللوجستية التجارية الجديدة بنطاق مركز طلخا بالدقهلية مع وفد وزارة التموين والتجارة الداخلية 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التوسع فى تنفيذ المناطق اللوجستية التى تستهدف توفير فرص العمل وتحقق اهداف التنمية المستدامة وتلبي مطالب واحتياجات المواطنين بالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن، في اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلي

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 عقد  الاجتماع بحضور وفد وزارة التموين والتجارة الداخلية والاستشاريين ممثلي شركة مراكز القائمة علي تنفيذ المنطقة اللوجستية الجديدة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروعات المنطقة اللوجيستية الجديدة بنطاق محافظة الدقهلية.

هذا وقد أكد " مختار" على أن المنطقة تقام علي مساحة 51 فدان بإستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه وتتيح 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتم تنفيذها لتوفير الخدمات للمواطنين ودفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى مضيفا ان المنطقة تضم مولات تجارية واماكن ترفيهية ومناطق لاستقبال البضائع..

وثمن محافظ الدقهلية جهود وزارة التموين وتعاونها مع المحافظة في كافة المجالات التي تستهدف تلبية مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية من كافة السلع بالجودة والاسعار المناسبة.

وأشار محافظ الدقهلية أن المنطقة اللوجيستية تضم مخازن  ومطاعم ومحلات تجارية وأماكن ترفيهية ومجمع سينمات ومجمعات بنوك تجارية.. 

وكان محافظ الدقهلية خلال الاجتماع قد استعرض مراحل العمل في تنفيذ المرحلة الاولي من المشروع 

واستعرض بريزنتيشن عن ما تم من اعمال بارض المشروع،هذا وقد وجه محافظ الدقهلية للتعاون التام مع الشركة القائمة علي التنفيذ لمنشآت المشروع والتي تضم  في مرحلتها الاولي 14 مبني بموقع المشروع مشيرا لضرورة ان يتم الانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

نظم الاجتماع الادارة العامه للمرافق باشراف ومتابعة المهندسه شيماء الصديق مدير عام الادارة وبحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية  ومسئولي القطاعات بشركة مياة الشرب والصرف الصحي ومسئولي الادارات التنفيذية برئاسة مركز ومدينة طلخاوممثلي شركة مراكز القائمة علي المشروع..

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اهداف التنمية المستدامة الاقتصاد القومي التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى وزير التموين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أيمن مختار محافظ الدقهلية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظة الدقهلية وزارة التموين والتجارة الداخلي

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