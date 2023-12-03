الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بتوفير مقاعد لكبار السن والمترددين على مكاتب البريد في نبروه

محافظ الدقهلية. في
محافظ الدقهلية. في مكتب بريد نبروه، فيتو

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خلال جولته التفقدية بمركز نبروه بسرعة توفير مقاعد انتظار ومظلات للمواطنين كبار السن المترددين علي مكتب بريد نبروه لصرف المعاشات.

 وشدد المحافظ  بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري هيئة البريد وتوفير مقاعد انتظار ومظلات أيام صرف المعاشات لكبار السن.

وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتوفير كافة الخدمات له في جميع القطاعات الخدمية وتلبية احتياجاته ورفع المعاناة عنه وفي المقدمة أهالينا من كبار السن، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  للواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه وأيمن ناصف مدير عام بريد شمال الدقهلية بسرعة توفير مقاعد انتظار ومظلات للمواطنين كبار السن المترددين علي مكتب بريد نبروه لصرف المعاشات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمركز ومدينة نبروه لتفقد الحملة الميكانيكية ومقار اللجان الانتخابية لاحظ وجود تجمعات كبيرة من المواطنين من كبار السن أمام مكتب البريد واقفين علي الأقدام بدون اي مقاعد انتظار أو مظلات.

كما وجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري هيئة البريد شمال وجنوب الدقهلية وتوفير مقاعد انتظار ومظلات ايام صرف المعاشات لكبار السن والمقرره ايام 1 و2 من كل شهر.

وأكد " مختار " علي أن أهالينا من كبار السن لهم حق علينا ويجب العمل علي توفير كافة سبل الراحة لهم ورفع المعاناة عنهم، وتأدية الخدمة لهم علي اكمل وجه في جميع القطاعات.

كما أكد " مختار " أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق واحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات، مشيرًا إلي أننا جميعًا تولينا مناصبنا لخدمة المواطنين.

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التنسيق الكامل الدكتور ايمن مختار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

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