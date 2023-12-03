المشدد 7 سنوات لخفير بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، السجن المشدد7 سنوات لخفير خصوصي لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن امر الإحالة في القضية رقم ٩٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز شبين القناطر والمقيدة برقم ١٤٠٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي علي شمال بنها، أن المتهم " و.س.ب" غفير خصوصي، مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، لأنه في يوم ٧ / ٥ /٢٠٢٣، بدائرة مركز شبين القناطر، احرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" يقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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كما أحرز جوهرًا مخدر"حشيش" بقصد الاتجار، كما أحرز ذخائر (عدد ستة طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية الخرطوش دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم، فانتقل حيث أيقن تواجده ابصره واقفًا بالطريق العام، محرزًا حقيبة: فضبطه والحقيبة - احرازه - تبين احتوائها على عدد عشر قطع داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، وكذا حقيبة بلاستيكية تحوي كمية لجوهر الهيروين المخدر، وعدد ستة طلقات خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والطلقات للدفاع عن تجارته الأئمة والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه المتعاطين.